«Лас-Пальмас» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск. «Лас-Пальмас» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лас-Пальмас»

На текущий момент команда осела на экваторе турнирной таблицы — на 10-м месте. Отставание от зоны еврокубков составляет четыре очка.

С атакой дела у канарцев обстоят не столь позитивно. В 11 матчах чемпионата Испании «Лас-Пальмас» сумел забить всего восемь мячей.

Коэффициенты матча Лас-Пальмас — Атлетико 1X2Новым игрокам 5.603.951.65Бонус$9500

На этой неделе клуб вышел во второй раунд Кубка Испании. На выезде ему удалось обыграть заштатный (пятый по рангу дивизион) «Манакор» (3:0).

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В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при четырех победах, так что у хозяев есть шансы на очки.

«Атлетико»

Команда пребывает на третьей строчке турнирной таблицы Примеры. Причем потенциально «Атлетико» является лидером, опережая «Реал» по дополнительным показателям.

Примечательно, что «Матрасники» проиграли в Примере всего однажды. Да и с атакой привычный порядок: 25 точных выстрелов в 10 поединках.

В предыдущем туре чемпионата мадридцы снова победили. Мадридцы с минимальным результатом обыграли «Алавес», отправив в ворота соперника два мяча и пропустив один гол.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в девять поединков во всех турнирах при семи победах и двух ничьих, поэтому гости — явный фаворит игры.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Атлетико», коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Лас-Пальмаса» оценивается в 5,25, ничья — в 3,88.

В пяти из шести последних матчах гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,97, ведь в шести последних матчах «Атлетико» был реализован именно такой сценарий.