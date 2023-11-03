«Лас-Пальмас»
На текущий момент команда осела на экваторе турнирной таблицы — на 10-м месте. Отставание от зоны еврокубков составляет четыре очка.
С атакой дела у канарцев обстоят не столь позитивно. В 11 матчах чемпионата Испании «Лас-Пальмас» сумел забить всего восемь мячей.
Коэффициенты матча Лас-Пальмас — Атлетико
На этой неделе клуб вышел во второй раунд Кубка Испании. На выезде ему удалось обыграть заштатный (пятый по рангу дивизион) «Манакор» (3:0).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при четырех победах, так что у хозяев есть шансы на очки.
«Атлетико»
Команда пребывает на третьей строчке турнирной таблицы Примеры. Причем потенциально «Атлетико» является лидером, опережая «Реал» по дополнительным показателям.
Примечательно, что «Матрасники» проиграли в Примере всего однажды. Да и с атакой привычный порядок: 25 точных выстрелов в 10 поединках.
В предыдущем туре чемпионата мадридцы снова победили. Мадридцы с минимальным результатом обыграли «Алавес», отправив в ворота соперника два мяча и пропустив один гол.
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в девять поединков во всех турнирах при семи победах и двух ничьих, поэтому гости — явный фаворит игры.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом «Атлетико», коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Лас-Пальмаса» оценивается в 5,25, ничья — в 3,88.
В пяти из шести последних матчах гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,97, ведь в шести последних матчах «Атлетико» был реализован именно такой сценарий.