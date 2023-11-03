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    Станет ли «Атлетико» лидером Примеры?

    «Лас-Пальмас» — «Атлетико». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Примера, 3 ноября 2023 года

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    «Атлетико» — потенциальный лидер Ла Лиги
    «Лас-Пальмас» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск. «Лас-Пальмас» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Ноября 2023 года
    Лас-Пальмас
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    •  Лас-Пальмас 23:00 Атлетико Атлетико
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    «Лас-Пальмас»

    На текущий момент команда осела на экваторе турнирной таблицы — на 10-м месте. Отставание от зоны еврокубков составляет четыре очка.

    С атакой дела у канарцев обстоят не столь позитивно. В 11 матчах чемпионата Испании «Лас-Пальмас» сумел забить всего восемь мячей.

    Коэффициенты матча Лас-Пальмас — Атлетико

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    На этой неделе клуб вышел во второй раунд Кубка Испании. На выезде ему удалось обыграть заштатный (пятый по рангу дивизион) «Манакор» (3:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при четырех победах, так что у хозяев есть шансы на очки.

    «Атлетико»

    Команда пребывает на третьей строчке турнирной таблицы Примеры. Причем потенциально «Атлетико» является лидером, опережая «Реал» по дополнительным показателям.

    Примечательно, что «Матрасники» проиграли в Примере всего однажды. Да и с атакой привычный порядок: 25 точных выстрелов в 10 поединках.

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    • В предыдущем туре чемпионата мадридцы снова победили. Мадридцы с минимальным результатом обыграли «Алавес», отправив в ворота соперника два мяча и пропустив один гол.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в девять поединков во всех турнирах при семи победах и двух ничьих, поэтому гости — явный фаворит игры.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Атлетико», коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Лас-Пальмаса» оценивается в 5,25, ничья — в 3,88.

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    В пяти из шести последних матчах гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,97, ведь в шести последних матчах «Атлетико» был реализован именно такой сценарий.

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    «Лас-Пальмас» — «Атлетико»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 03.11.2023. Прогнозы на футбол. Станет ли «Атлетико» лидером Примеры?
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