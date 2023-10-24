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    «Норвич» — «Мидлсбро». Ставка (к. 3.61) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 24 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Мидлсбро»
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    «Мидлсбро»
    24 октября в матче 13-го тура Чемпионшипа сыграют «Норвич» и «Мидлсбро». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Норвич» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 24 Октября 2023 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 21:45 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
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    «Норвич»

    «Норвич» после 12 туров находится на 10-м месте в таблице. В активе команды 17 очков.

    Октябрь оказался не лучшим месяцем для «канареек». В трех встречах не одержано ни одной победы. Клуб проиграл «Суонси» (1:2) и «Лидсу» (2:3), а также сыграл вничью с «Ковентри» (1:1).

    Коэффициенты матча Норвич Сити — Мидлсбро

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  • 2.453.552.70Бонус$9500
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    Если «Норвич» улучшит результаты, то может подтянуться ближе к лидирующей группе. Плотность в таблице очень высокая. Десятое и пятое места разделяет лишь три очка.

    Все прогнозы на футбол

    У «канареек» неплохие шансы добиться положительного результата. Команда в нынешнем сезоне хорошо выступает на своем поле. В шести домашних матчах одержаны четыре победы.

    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» провалил старт сезона в Чемпионшипе. Команде долгое время не удавалось выиграть. Первая победа была одержана 23 сентября — дома над «Саутгемптоном» (2:1).

    Этот успех окрылил клуб. «Мидлсбро» набрался уверенности и начал штамповать одну победу за другой. Текущая выигрышная серия команды в Чемпионшипе составляет пять матчей.

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  • 18/10/2023

    • «Мидлсбро» улучшил результаты и поднялся вверх в таблице. Сейчас клуб находится на 13-й строчке, набрав 17 очков в 12 встречах.

    Фанаты «Мидлсбро» рассчитывают на очередную победу. С учетом Кубка лиги команда выиграла шесть матчей подряд. Удастся ли «Норвичу» сдержать натиск гостей?

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Норвича» можно поставить за 2.55. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.74. Ничья оценена — в 3.61.

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    Обе команды нацелены на победу. Но в предстоящем матче очень трудно выделить фаворита.

    Можно сделать ставку на то, что будет зафиксирована ничья с коэффициентом 3.61.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.15.

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    «Норвич» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка (3.61), статистика, коэффициенты матча 24.10.2023. Прогнозы на футбол. Командам не удастся выявить победителя
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