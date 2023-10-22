«Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 22 октября, начало — в 18:00 мск. «Арсенал» Тула — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Тула

Эта команда стала одним из разочарований старта первенства. Туляки вместо борьбы за повышение в классе долго пребывали в подвале таблицы.

Правда, в последнее время «канониры» несколько воспрянули. Вот уже команда пребывает на 10 строчке, и вполне способна на подъем в зону плей-офф.

В предыдущем туре первенства «Арсенал» Тула разжился одним баллом. Команда привезла зачетный пункт из далекого Хабаровска (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

А вот из Кубка «пушкари» вылетели. Дома туляки обиднейшим образом уступили кризисной московской «Родине» (1:2).

Хозяева явно будут активно атаковать. У команды Александра Сторожука неплохой подбор исполнителей во всех линиях.

«Кубань»

Эта команда проводит нынешний чемпионат явно хуже ожидаемого. «Кубань» все никак не может выбраться из опасной зоны.

С реализацией дела у команды обстоят не столь позитивно. В 14 матчах первенства нижнекамцы настреляли всего 12 мячей.

В минувшем туре команда набрала три очка. Дома краснодарцы переиграли кризисное московское «Торпедо» (2:1).

Вообще, под руководством Вадима Евсеева краснодарцы прибавляют. Вот и отставание от спасительной 15 позиции уже составляет всего 3 очка.

Наверняка «Кубань» не будет отсиживаться в тылах. А уж мотиватор Евсеев точно сможет максимально настроить своих подопечных!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 1.87.

На викторию «Кубани» дают — 4.55, ничья оценена — в 3.14.

Обе команды сейчас находятся на некотором подъеме , так что наверняка будут активны в атаке.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.34. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.14.