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    «Арсенал» Тула — «Кубань». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Первая лига, 22 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Кубань»
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    Сергей Ткачев
    «Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 22 октября, начало — в 18:00 мск. «Арсенал» Тула — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арсенал» Тула

    Эта команда стала одним из разочарований старта первенства. Туляки вместо борьбы за повышение в классе долго пребывали в подвале таблицы.

    Правда, в последнее время «канониры» несколько воспрянули. Вот уже команда пребывает на 10 строчке, и вполне способна на подъем в зону плей-офф.

    В предыдущем туре первенства «Арсенал» Тула разжился одним баллом. Команда привезла зачетный пункт из далекого Хабаровска (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    А вот из Кубка «пушкари» вылетели. Дома туляки обиднейшим образом уступили кризисной московской «Родине» (1:2).

    Хозяева явно будут активно атаковать. У команды Александра Сторожука неплохой подбор исполнителей во всех линиях.

    «Кубань»

    Эта команда проводит нынешний чемпионат явно хуже ожидаемого. «Кубань» все никак не может выбраться из опасной зоны.

    С реализацией дела у команды обстоят не столь позитивно. В 14 матчах первенства нижнекамцы настреляли всего 12 мячей.

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    • В минувшем туре команда набрала три очка. Дома краснодарцы переиграли кризисное московское «Торпедо» (2:1).

    Вообще, под руководством Вадима Евсеева краснодарцы прибавляют. Вот и отставание от спасительной 15 позиции уже составляет всего 3 очка.

    Наверняка «Кубань» не будет отсиживаться в тылах. А уж мотиватор Евсеев точно сможет максимально настроить своих подопечных!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 1.87.

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    На викторию «Кубани» дают — 4.55, ничья оценена — в 3.14.

    Обе команды сейчас находятся на некотором подъеме, так что наверняка будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.34. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.14.

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    «Арсенал» Тула — «Кубань»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и другие!
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