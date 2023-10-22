«Олесунн» примет «Сарпсборг» в рамках 25-го тура норвежской Элитсерии. Начало матча — 22 октября в 18:00 по московскому времени. «Олесунн» — «Сарпсборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олесунн»

«Олесунн» является одним из главных претендентов на вылет в текущем сезоне. Команда находится на последнем месте в таблице, набрав 15 очков в 24-х встречах.

Светлым пятном в выступлениях «Олесунна» стал результат матча крайнего тура чемпионата, в котором на выезде был обыгран крепкий «Тромсё» (2:1). При счете 1:1 три очка своему клубу принес гол Хаммера, забитый на 89-й минуте игры.

Эта победа стала для «Олесунна» лишь четвертой в чемпионате. Худший показатель среди всех команд в лиге. Кроме того у подопечных Кристиана Йонсена наблюдаются явные проблемы в атаке — всего 18 голов за сезон.

Все прогнозы на футбол

«Олесунн» до матча с «Тромсё» набрал 2 очка в 6-ти встречах, сыграв вничью с «Лиллестремом» (1:1) и «Стабеком» (1:1).

«Сарпсборг»

По итогам 24-х туров «Сарпсборг» расположился на 6-й строчке, набрав 37 очков. Ближайшим конкурентом по таблице является «Мольде», но отставание от пятой позиции составляет уже внушительные 7 баллов.

Перед паузой на матчи сборных «Сарпсборг» сыграл результативный матч 24-го тура, в котором разгромил многократных чемпионов Норвегии — «Русенборг» (5:2).

Команда отлично проявляет себя в атаке, забив 46 голов в турнире. По этому показателю подопечные Стефана Биллборна занимают 4-ю строчку, уступая «Будё-Глимт», «Мольде» и «Викингу».

«Сарпсборг» до матча с «Русенборгом» также обыграл «Тромсё» (4:0) и «Лиллестрём» (3:1), сыграл вничью с «Хам-Камом» (1:1) и уступил «Бранну» (0:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче считают фаворитом «Сарпсборг». На победу гостей предлагают поставить с коэффициентом 1.75.

Триумф «Олесунна» оценен с коэффициентом 4.05, ничья идет за 4.30.

«Олесунн» забивает в среднем 0,8 мячей за игру на домашней арене, поэтому нашей ставкой станет индивидуальный тотал меньше одного гола на хозяев с коэффициентом 2.12.

Альтернативный прогноз — победа «Сарпсборга» во 2-м тайме за 2.05.