«Фрайбург» сыграет на своем поле с «Бохумом» в рамках 8-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 октября, начало — в 16:30 мск. «Фрайбург» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

На текущий момент «Фрайбург» находится на 9 месте в таблице. Команда способна побороться за выход в еврокубки.

Главным бичом команды является слабая атака. В 7 матчах игрокам «Фрайбурга» удалось отличиться всего 7 мячей.

Коэффициенты матча Фрайбург — Бохум 1X2Новым игрокам 1.704.054.90Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Фрайбург» потерпел поражение. Команда по всем статьям уступила «Баварии» (0:3).

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Команда традиционно успешно противостоит «Бохуму». Три последних поединка завершились для нее викториями.

«Фрайбург» наверняка будет максимально активен в атаке. Плюс ко всему, соперник крайне неудачно обороняется.

«Бохум»

Эта команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы. «Бохуму» явно предстоит мучительная борьба за выживание.

Да и вообще, в 7 матчах чемпионата команда набрала всего 4 очка. Притом, что побед в активе «Бохума» пока нет.

Свой предыдущий поединок «Бохум» провел удачно. Команда дала бой «РБ Лейпцигу», не дав «быкам» победить (0:0).

После этого команда провела еще и товарищеский матч. «Бохум» в нем уступил «Ганноверу» со счетом 1:3.

Нет сомнений, что гости будут стараться сдержать атаки соперника. Вот только пропускает команда чересчур часто.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 1.76.

На викторию «Бохума» дают — 4.78, ничья оценена — в 4.22.

Оборона гостей не выдерживает никакой критики , вот и на сей раз «Бохуму» ничего не светит.

Наш прогноз — Победа «Фрайбурга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.