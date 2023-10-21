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    «Фрайбург» быстро приструнит аутсайдера

    «Фрайбург» — «Бохум». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Бундеслига, 21 октября 2023 года

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    «Фрайбург»
    «Фрайбург» сыграет на своем поле с «Бохумом» в рамках 8-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 октября, начало — в 16:30 мск. «Фрайбург» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Октября 2023 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 16:30 Бохум Бохум
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    «Фрайбург»

    На текущий момент «Фрайбург» находится на 9 месте в таблице. Команда способна побороться за выход в еврокубки.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 7 матчах игрокам «Фрайбурга» удалось отличиться всего 7 мячей.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Бохум

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  • 1.704.054.90Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Фрайбург» потерпел поражение. Команда по всем статьям уступила «Баварии» (0:3).

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    Команда традиционно успешно противостоит «Бохуму». Три последних поединка завершились для нее викториями.

    «Фрайбург» наверняка будет максимально активен в атаке. Плюс ко всему, соперник крайне неудачно обороняется.

    «Бохум»

    Эта команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы. «Бохуму» явно предстоит мучительная борьба за выживание.

    Да и вообще, в 7 матчах чемпионата команда набрала всего 4 очка. Притом, что побед в активе «Бохума» пока нет.

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    • Свой предыдущий поединок «Бохум» провел удачно. Команда дала бой «РБ Лейпцигу», не дав «быкам» победить (0:0).

    После этого команда провела еще и товарищеский матч. «Бохум» в нем уступил «Ганноверу» со счетом 1:3.

    Нет сомнений, что гости будут стараться сдержать атаки соперника. Вот только пропускает команда чересчур часто.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 1.76.

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    На викторию «Бохума» дают — 4.78, ничья оценена — в 4.22.

    Оборона гостей не выдерживает никакой критики, вот и на сей раз «Бохуму» ничего не светит.

    Наш прогноз — Победа «Фрайбурга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

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    «Фрайбург» — «Бохум»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. «Фрайбург» быстро приструнит аутсайдера
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