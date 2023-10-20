В пятницу, 20 октября, во 12-м испанской Сегунды «Эспаньол» из Барселоны на своем поле примет «Леганеса». Начало игры — в 22:00 по мск. «Эспаньол» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Эспаньол» еще в прошлом сезоне выступал в элите испанского футбола, но финишировал там предпоследним, отстав от безопасной позиции на четыре очка, и понизился в классе.

И во втором дивизионе клуб из Барселоны после 11 туров идет на первом месте, имея в активе 23 балла, опережая на балл вторую строку. У него семь викторий, два мировых исхода и два фиаско.

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Стартовали «попугаи» с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой они расписали две мировые и выиграли четыре виктории. В седьмом туре они потерпели первое фиаско, проиграв на выезде 0:1 «Тенерифе».

Календарь и таблица испанской Примеры

После этого каталонцы выиграли три встречи и раз уступили. В минувшем туре они на своем поле переиграли «Вальядолид» 2:0. Дома «Эспаньол» выиграл четыре игры при одной ничьей.

«Леганес»

«Леганес» в прошлом розыгрыше Сегунды финишировал в середине турнирной таблицы и шансов зацепиться за плей-офф повышения не имел.

В текущем же розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида набрал 22 пункта в 11 проведенных встречах и находится на второй строке таблицы, но группа преследователей отстает совсем незначительно.

Стартовали «огурцы» в этом чемпионате с домашнего фиаско от «Андорры» со счетом 0:1. Но после этого они выиграли четыре поединка подряд и не пропустили в них ни одного гола.

В последующих пяти играх чемпионата «Леганес» по разу уступал и играл вничью, а также добыл три виктории. И одну из них в прошлом туре дома над «Аморебьетой» 6:0. В гостях у него три виктории и два фиаско.

В сезоне 2020/21 эти команды в рамках Сегунды обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.62, победа «Леганеса» — 5.57, ничья — 3.82.

В первую очередь от поединка двух лидеров стоит ждать оборонительного футбола с небольшим количеством забитых мячей.

И также еще рискнем поставить еще на то, что «Леганес» не проиграет в Каталонии.