«Крузейро» сыграет на своем поле против «Фламенго» в рамках 27-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 20 октября, начало — в 01:00 мск. «Крузейро» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крузейро»

Команда на данный момент находится на 13-м месте турнирной таблицы. Гандикап от опасной зоны составляет всего четыре очка.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 26 матчах забит всего лишь 24 мяча, хоть и пропускает «Крузейро» меньше гола за матч.

Свой предыдущий поединок «Крузейро» провел заурядно. На выезде команда не смогла переиграть «Куябу» (0:0).

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В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при четырех поражениях при семи ничьих, так что форма у хозяев не лучшая.

«Фламенго»

«Фламенго» в турнирной таблице чемпионата Бразилии расположился на пятой позиции, имея 44 очка в активе по итогам 26 туров.

Перед этой же встречей команда не смогла одержать победу. На выезде клуб сыграл вничью с «Коринтиансом» (1:1).

«Фламенго» уже вылетел из Кубка Либертадорес. Его обидчиком стала парагвайская «Олимпия», которой после домашней победы 1:0 потерпел выездное поражение 1:3.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка при трех ничьих и одной победе, так что у гостей неплохие шансы по крайней мере не проиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Фламенго», коэффициент на победу которого равен 2,37. Успех «Крузейро» оценивается в 3,01, ничья — в 3,27.

Гости, как фаворит, способны вернуться к победам.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Фламенго» выиграет за 2,37.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,84, ведь в пяти из шести последних матчей «Крузейро» по крайней мере один из соперников не забивал.