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    Поднимется ли «Фламенго» в топ-4?

    «Крузейро» — «Фламенго». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 20 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Крузейро» — «Фламенго»
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    «Фламенго» — фаворит матча
    «Крузейро» сыграет на своем поле против «Фламенго» в рамках 27-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 20 октября, начало — в 01:00 мск. «Крузейро» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 20 Октября 2023 года
    Крузейро
  • Бразилия. Серия А
    •  Крузейро 01:00 Фламенго Фламенго
  • Бразилия. Серия А
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    «Крузейро»

    Команда на данный момент находится на 13-м месте турнирной таблицы. Гандикап от опасной зоны составляет всего четыре очка.

    Главным бичом команды является слабая реализация. В 26 матчах забит всего лишь 24 мяча, хоть и пропускает «Крузейро» меньше гола за матч.

    Свой предыдущий поединок «Крузейро» провел заурядно. На выезде команда не смогла переиграть «Куябу» (0:0).

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    В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при четырех поражениях при семи ничьих, так что форма у хозяев не лучшая.

    «Фламенго»

    «Фламенго» в турнирной таблице чемпионата Бразилии расположился на пятой позиции, имея 44 очка в активе по итогам 26 туров.

    Перед этой же встречей команда не смогла одержать победу. На выезде клуб сыграл вничью с «Коринтиансом» (1:1).

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    • «Фламенго» уже вылетел из Кубка Либертадорес. Его обидчиком стала парагвайская «Олимпия», которой после домашней победы 1:0 потерпел выездное поражение 1:3.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка при трех ничьих и одной победе, так что у гостей неплохие шансы по крайней мере не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Фламенго», коэффициент на победу которого равен 2,37. Успех «Крузейро» оценивается в 3,01, ничья — в 3,27.

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    Гости, как фаворит, способны вернуться к победам.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Фламенго» выиграет за 2,37.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,84, ведь в пяти из шести последних матчей «Крузейро» по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Крузейро» — «Фламенго»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Фламенго» в топ-4?
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