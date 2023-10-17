Чехия (до 21 года) сыграет на своем поле с Данией (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 17 октября, начало — в 19:00 мск. Чехия U21 — Дания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия U21

Эта команда выдала провальный старт в нынешней отборочной кампании. Чехи разжились лишь одним баллом в двух матчах.

Причем шансы побороться за первые места еще имеются. Чехия (до 21 года) лишь на 3 очка отстает от 2 места.

Коэффициенты матча Чехия U21 — Дания U21 1X2Новым игрокам 2.123.503.05Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела неудачно. Молодые чехи дома не сумели переиграть валлийских сверстников (1:1).

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А вот в матче с исландцами Чехия (до 21 года) откровенно опозорилась. Команда уступила молодым северянам со счетом 1:2.

В этом поединке хозяева явно не будут отсиживаться в тылах. Отступать чехам уже банально некуда, плюс есть шанс сравняться по очкам с датчанами.

Дания U21

Эта команда неплохо стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. В двух турах молодежная сборная Дании (до 21 года) набрала 4 очка.

Датчане по игре выглядят вполне прилично. Вот и с атакой у команды все в порядке: 4 гола в двух сыгранных поединках.

В предыдущем поединке квалификации Дания (до 21 года) не смогла победить. Ничья с валлийцами вышла боевой (2:2).

И уж точно скандинавы мотивированы побороться за попадание в дуэт лидеров группы. Вот только для этого им нужно прибавлять в плане надежности собственных тылов.

В этом поединке гости вполне будут довольны и ничьей. Впрочем, стоит ожидать от датчан активных атакующих акций.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Чехии U21 предлагают — 2.22.

На викторию Дании U21 дают — 3.05, ничья оценена — в 3.58.

Датчане смотрятся выгоднее соперника , и наверняка постараются сыграть на своих лучших качествах.

Наш прогноз — Победа Дании U21. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.