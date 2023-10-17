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    Три очка для молодых датчан?

    Чехия U21 — Дания U21. Ставка (к. 3.05) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Чехия U21 — Дания U21
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    Молодежная сборная Дании
    Чехия (до 21 года) сыграет на своем поле с Данией (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 17 октября, начало — в 19:00 мск. Чехия U21 — Дания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа I 17 Октября 2023 года
    Чехия U21
  • Прага
    •  Чехия U21 19:00 Дания U21 Дания U21
  • Копенгаген
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    Чехия U21

    Эта команда выдала провальный старт в нынешней отборочной кампании. Чехи разжились лишь одним баллом в двух матчах.

    Причем шансы побороться за первые места еще имеются. Чехия (до 21 года) лишь на 3 очка отстает от 2 места.

    Коэффициенты матча Чехия U21 — Дания U21

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    Свой последний поединок команда провела неудачно. Молодые чехи дома не сумели переиграть валлийских сверстников (1:1).

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    А вот в матче с исландцами Чехия (до 21 года) откровенно опозорилась. Команда уступила молодым северянам со счетом 1:2.

    В этом поединке хозяева явно не будут отсиживаться в тылах. Отступать чехам уже банально некуда, плюс есть шанс сравняться по очкам с датчанами.

    Дания U21

    Эта команда неплохо стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. В двух турах молодежная сборная Дании (до 21 года) набрала 4 очка.

    Датчане по игре выглядят вполне прилично. Вот и с атакой у команды все в порядке: 4 гола в двух сыгранных поединках.

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    • В предыдущем поединке квалификации Дания (до 21 года) не смогла победить. Ничья с валлийцами вышла боевой (2:2).

    И уж точно скандинавы мотивированы побороться за попадание в дуэт лидеров группы. Вот только для этого им нужно прибавлять в плане надежности собственных тылов.

    В этом поединке гости вполне будут довольны и ничьей. Впрочем, стоит ожидать от датчан активных атакующих акций.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Чехии U21 предлагают — 2.22.

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    На викторию Дании U21 дают — 3.05, ничья оценена — в 3.58.

    Датчане смотрятся выгоднее соперника, и наверняка постараются сыграть на своих лучших качествах.

    Наш прогноз — Победа Дании U21. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.

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    Чехия U21 — Дания U21: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для молодых датчан?
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