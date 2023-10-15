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    Уверенная виктория «Далласа»?

    «Даллас» — «Колорадо Рэпидс». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, МЛС, 15 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Колорадо Рэпидс»
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    «Колорадо Рэпидс»
    «Даллас» сыграет на своем поле с «Колорадо Рэпидс» в рамках 33-го тура чемпионата США. Матч пройдет 15 октября, начало — в 03:30 мск. «Даллас» — «Колорадо Рэпидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 15 Октября 2023 года

    «Даллас»

    Эта команда вполне логично сражается за попадание в плей-офф. Вот и сейчас «Даллас» пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    В этой встрече у команды есть отличный шанс выполнить задачу-минимум. Победа над «Рэпидс» даст им такую возможность.

    В предыдущем туре чемпионата «Даллас» не сумел добыть три пункта. Дома команда не смогла одолеть «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (1:1).

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    Соперник уже потерял турнирную мотивацию, что может сыграть на руку хозяевам. Да и вообще, «Далласу» пора прерывать четырехматчевый ничейный сериал.

    «Даллас» наверняка будет максимально активен в атаке. Хозяева уж точно пойдут вперед с первых минут встречи.

    «Колорадо Рэпидс»

    Эта команда на данный момент находится на дне турнирной таблицы. 52 пропущенных мяча в 32 матчах говорят о проблемах в обороне.

    Однако главным бичом команды является слабая реализация. В 32 матчах чемпионата США забито всего лишь 24 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок «Колорадо Рэпидс» провел неудачно. Команда по всем статьям уступила «Хьюстон Динамо» (1:5).

    До того «Рэпидс» умудрились одолеть «Остин» (1:0). Впрочем, шансы на плей-офф были потеряны еще задолго до этого.

    Нет сомнений, что гости не будут особо надрываться. Разве что за пресловутый престиж они вполне могут побороться.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Далласа» предлагают — 1.44.

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    На викторию «Колорадо Рэпидс» дают — 6.79, ничья оценена — в 4.60.

    «Даллас» в разы сильнее соперника, и наверняка будет активно и агрессивно атаковать.

    Наш прогноз — Фора «Далласа» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.60.

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    «Даллас» — «Колорадо Рэпидс»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Далласа»?
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