«Даллас»
Эта команда вполне логично сражается за попадание в плей-офф. Вот и сейчас «Даллас» пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
В этой встрече у команды есть отличный шанс выполнить задачу-минимум. Победа над «Рэпидс» даст им такую возможность.
В предыдущем туре чемпионата «Даллас» не сумел добыть три пункта. Дома команда не смогла одолеть «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (1:1).
Соперник уже потерял турнирную мотивацию, что может сыграть на руку хозяевам. Да и вообще, «Далласу» пора прерывать четырехматчевый ничейный сериал.
«Даллас» наверняка будет максимально активен в атаке. Хозяева уж точно пойдут вперед с первых минут встречи.
«Колорадо Рэпидс»
Эта команда на данный момент находится на дне турнирной таблицы. 52 пропущенных мяча в 32 матчах говорят о проблемах в обороне.
Однако главным бичом команды является слабая реализация. В 32 матчах чемпионата США забито всего лишь 24 мячей.
Свой предыдущий поединок «Колорадо Рэпидс» провел неудачно. Команда по всем статьям уступила «Хьюстон Динамо» (1:5).
До того «Рэпидс» умудрились одолеть «Остин» (1:0). Впрочем, шансы на плей-офф были потеряны еще задолго до этого.
Нет сомнений, что гости не будут особо надрываться. Разве что за пресловутый престиж они вполне могут побороться.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Далласа» предлагают — 1.44.
На викторию «Колорадо Рэпидс» дают — 6.79, ничья оценена — в 4.60.
«Даллас» в разы сильнее соперника, и
Наш прогноз — Фора «Далласа» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.60.