Багамские острова сыграет на своем поле с Антигуа и Барбуда в рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 15 октября, начало — в 01:00 мск. Багамские острова — Антигуа и Барбуда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Багамские острова

Эта команда не блещет результатами. Багамцы в своей группе лиги В Лиги наций стартовали с двух поражений.

Причем Багамские острова пропустили уже 9 мячей. А вот забила скромная команда всего лишь три гола.

В своем предыдущем поединке Багамские острова вновь разочаровали. Поражение от Гайаны получилось досадным (2:3).

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До того Багамские острова были разгромлены сборной Пуэрто-Рико (1:6). А вот последняя виктория случилась больше года назад.

В этом поединке номинальные хозяева явно будут действовать вторым номером. Багамские острова обязаны брать очки.

Антигуа и Барбуда

Эта команда также стартовала крайне неудачно. Сборная Антигуа и Барбуда не набрала ни одного очка, к тому же пропустив в свои ворота 10 раз.

В составе команды нет звезд даже по меркам зоны КОНКАКАФ. А вот бойцовских качеств Антигуа и Барбуда не занимать.

Свой последний поединок Антигуа и Барбуда провела неудачно. Команда по всем статьям уступила пуэрториканцам (0:5).

Не совладала Антигуа и Барбуда и со сборной Гайаны (1:5). Так что потеря очков в этой встрече может стоить команде шансов на успех в группе.

В этой встрече гости наверняка постараются добыть положительный результат. Так что ждем от них высокой стартовой активности.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Антигуа и Барбуда предлагают — 1.58.

На викторию Багамских островов дают — 5.11, ничья оценена — в 4.20.

Гости явно сильнее багамцев, к тому же явно намерены уверенно одолеть столь слабого соперника .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.23.