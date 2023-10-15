Багамские острова
Эта команда не блещет результатами. Багамцы в своей группе лиги В Лиги наций стартовали с двух поражений.
Причем Багамские острова пропустили уже 9 мячей. А вот забила скромная команда всего лишь три гола.
В своем предыдущем поединке Багамские острова вновь разочаровали. Поражение от Гайаны получилось досадным (2:3).
До того Багамские острова были разгромлены сборной Пуэрто-Рико (1:6). А вот последняя виктория случилась больше года назад.
В этом поединке номинальные хозяева явно будут действовать вторым номером. Багамские острова обязаны брать очки.
Антигуа и Барбуда
Эта команда также стартовала крайне неудачно. Сборная Антигуа и Барбуда не набрала ни одного очка, к тому же пропустив в свои ворота 10 раз.
В составе команды нет звезд даже по меркам зоны КОНКАКАФ. А вот бойцовских качеств Антигуа и Барбуда не занимать.
Свой последний поединок Антигуа и Барбуда провела неудачно. Команда по всем статьям уступила пуэрториканцам (0:5).
Не совладала Антигуа и Барбуда и со сборной Гайаны (1:5). Так что потеря очков в этой встрече может стоить команде шансов на успех в группе.
В этой встрече гости наверняка постараются добыть положительный результат. Так что ждем от них высокой стартовой активности.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Антигуа и Барбуда предлагают — 1.58.
На викторию Багамских островов дают — 5.11, ничья оценена — в 4.20.
Гости явно сильнее багамцев, к тому же
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.23.