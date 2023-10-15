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    Забить выйдет не у всех

    Багамские острова — Антигуа и Барбуда. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига наций КОНКАКАФ, 15 октября 2023 года

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    Багамские острова
    Багамские острова сыграет на своем поле с Антигуа и Барбуда в рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 15 октября, начало — в 01:00 мск. Багамские острова — Антигуа и Барбуда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций КОНКАКАФ 15 Октября 2023 года
    Багамские Острова
  • Лига наций КОНКАКАФ
    •  Багамские Острова 01:00 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда
  • Лига наций КОНКАКАФ
    •

    Багамские острова

    Эта команда не блещет результатами. Багамцы в своей группе лиги В Лиги наций стартовали с двух поражений.

    Причем Багамские острова пропустили уже 9 мячей. А вот забила скромная команда всего лишь три гола.

    В своем предыдущем поединке Багамские острова вновь разочаровали. Поражение от Гайаны получилось досадным (2:3).

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    До того Багамские острова были разгромлены сборной Пуэрто-Рико (1:6). А вот последняя виктория случилась больше года назад.

    В этом поединке номинальные хозяева явно будут действовать вторым номером. Багамские острова обязаны брать очки.

    Антигуа и Барбуда

    Эта команда также стартовала крайне неудачно. Сборная Антигуа и Барбуда не набрала ни одного очка, к тому же пропустив в свои ворота 10 раз.

    В составе команды нет звезд даже по меркам зоны КОНКАКАФ. А вот бойцовских качеств Антигуа и Барбуда не занимать.

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    • Свой последний поединок Антигуа и Барбуда провела неудачно. Команда по всем статьям уступила пуэрториканцам (0:5).

    Не совладала Антигуа и Барбуда и со сборной Гайаны (1:5). Так что потеря очков в этой встрече может стоить команде шансов на успех в группе.

    В этой встрече гости наверняка постараются добыть положительный результат. Так что ждем от них высокой стартовой активности.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Антигуа и Барбуда предлагают — 1.58.

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    На викторию Багамских островов дают — 5.11, ничья оценена — в 4.20.

    Гости явно сильнее багамцев, к тому же явно намерены уверенно одолеть столь слабого соперника.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.23.

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    Багамские острова — Антигуа и Барбуда: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на футбол. Забить выйдет не у всех
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