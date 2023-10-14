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    Смогут ли «Химки» переиграть «Енисей»?

    «Химки» — «Енисей». Ставка (к. 1.99) и прогноз на футбол, Первая лига, 14 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Енисей»
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    «Химки»
    «Химки» сыграют на своем поле с «Енисеем» в рамках 14-го тура Первой лиги России. Матч пройдет 14 октября, начало — в 18:00 мск. «Химки» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 14 Октября 2023 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 18:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
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    «Химки»

    Подмосковная команда продолжает претендовать на то, чтобы вернуться в элиту российского футбола спустя год после вылета оттуда. В настоящий момент химчане занимают третье место в турнирной таблице. В активе команды из одноименного города 21 очко.

    Коллектив из Химок на четыре пункта отстает от лидирующей «Алании» из Владикавказа и на три — от второго «Динамо» из Махачкалы. Столько же набранных пунктов имеет еще тольяттинский «Акрон». «Красно-черные» смогли 17 раз поразить ворота соперника и 14 раз пропустили в свои.

    Коэффициенты матча Химки — Енисей

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    Также «Химки» продолжают участие в Кубке России. В первом для себя матче Пути регионов Кубка страны подопечные Андрея Талалаева на выезде смогли сломить сопротивление медиафутбольного клуба 2Drots (2:0) и в следующем раунде сыграют с «Уфой».

    Прогнозы на ФНЛ

    В последней игре «Химки» в родных стенах сыграли вничью с «Алание» (2:2),а до этого на выезде переиграли тольяттинский «Акрон» (2:0) и на своем поле одолели «Ленинградец» (2:1). А вот перед этим было гостевое поражение от «СКА-Хабаровска» (1:3) и выездная победа над «Арсеналом» (2:0).

    «Енисей»

    Красноярский коллектив крайне невыразительно выглядит в этом сезоне Первой лиги. В настоящий момент «красно-синие» располагаются только на пятнадцатой позиции в турнирной таблице. В активе команды из Красноярская 15 очков в 13 матчах.

    «Львы» смогли семнадцать раз поразить ворота соперника и столько же раз пропустили в свои. Они только на один пункт отстают от «Ленинградца», который находится в зоне вылета, однако и только на три балла отстают, скажем, от седьмого «Сокола».

    «Енисей» также пока что продолжает свой путь в Пути регионов Кубке России. В стартовом матче на турнире красноярцы на выезде одолели «Луки-Энергию» (2:1) и в следующем раунде соревнований также в гостях сыграют против «Волгаря».

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    • В последней игре подопечные Эдуарда Штейнбрехера на выезде сыграли вничью с ярославским «Шинником» (1:1), а до этого потерпели домашнее минимальное поражение от махачкалинского «Динамо» (1:0). Лишь перед этим «Енисей» в родных стенах смог переиграть новороссийский «Черноморец» (3:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Химок» предлагают поставить за 1.99.

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    На викторию «Енисея» дают 4.67, ничья оценена в 3.57.

    Сделаем ставку на то, что «Химки» смогут добыть домашнюю победу.

    Также поставим на то, что команды не смогут забить три мяча на двоих.

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    «Химки» — «Енисей»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Химки» переиграть «Енисей»?
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