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    «Эспаньол» — «Вальядолид». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Испании, 14 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Вальядолид»
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    «Эспаньол»
    В субботу, 14 октября, во 11-м испанской Сегунды «Эспаньол» из Барселоны на своем поле примет «Вальядолид». Начало игры — в 22:00 по мск. «Эспаньол» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 14 Октября 2023 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 22:00 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
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    «Эспаньол»

    «Эспаньол» еще в прошлом сезоне выступал в элите испанского футбола, но финишировал там предпоследним, отстав от безопасной позиции на четыре очка, и понизился в классе.

    И во втором дивизионе клуб из Барселоны после 10 туров идет на втором месте, имея в активе 20 баллов, уступая лишь пункт лидеру. У него шесть викторий, два мировых исхода и два фиаско.

    Коэффициенты матча Эспаньол — Вальядолид

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    Стартовали «попугаи» с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой они расписали две мировые и выиграли четыре виктории. В седьмом туре они потерпели первое фиаско, проиграв на выезде 0:1 «Тенерифе».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этого каталонцы поочередно одолели 3:0 дома «Ферроль» и 2:0 на выезде «Картахену», а в минувшем туре проиграли в гостях 1:3 дублю «Вильярреала». Дома «Эспаньол» выиграл три игры при одной ничьей.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Команда до последнего тура имела шансы на сохранение прописки, но не смогла обыграть «Хетафе» 0:0 и вылетела.

    Стартовала «пусела» в Сегунде с победы на домашней арене над хихионским «Спортингом» 2:0. Однако после этого она проиграла три матча всухую и раз сыграла вничью.

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    И после этой неудачной серии «фиолетово-белые» выиграли последующие пять встреч, но четыре раза минимально. В прошлом туре они на своем поле одолели «Мирандес» 3:2.

    В турнирной таблице «Вальядолид» с 19 набранными очками находится на шестой строке, но от лидера отстает всего лишь на два пункта.

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    В прошлом туре эти команды обменялись домашними викториями. «Эспаньол» на своем поле выиграл 1:0, а в гостях уступил со счетом 1:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.82, победа «Вальядолида» — 4.20, ничья — 3.70.

    В этом поединке прогнозируем обмен забитыми мячами, ведь эти команды в своем последнем отрезке без забитых голов с поля не уходили.

    И также еще прогнозируем, что «Вальядолид» продлит свою удачную серию и не проиграет в Барселоне.

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    «Эспаньол» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на футбол. В ожидании голевого бартера
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