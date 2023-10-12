Люксембург (до 21 года)
Эта команда по европейским меркам считается середняком. Люксембуржцы в своей возрастной категории выглядят прилично.
Вот и старт в нынешней квалификации команда выдала неплохой. В двух матчах люксембургская молодежка добыла 3 очка.
Коэффициенты матча Люксембург U21 — Украина U21
В своем предыдущем поединке Люксембург (до 21 года) потерпел поражение. Дома команда была разгромлена англичанами (0:3).
Правда, до того команда одолела североирландских сверстников (1:0). Так что футбольный карлик вполне способен приятно удивить.
В этом поединке хозяева явно будут действовать с оглядкой на тылы. Соперник по именам сильнее, однако, свои шансы у ворот украинцев Люксембург (до 21 года) будет иметь.
Украина (до 21 года)
Эта команда неплохо стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Украинцы явно поборются за одно из первых мест в группе.
Сборная Украины (до 21 года) минимально одолела североирландцев. Да и по составу «желто-синие» могут дать фору многим.
Вообще же, украинская молодежка заметно обновилась. В составе команды более заметную роль стали играть представители львовского «Руха».
Вот только с реализацией у команды складывается не так, чтобы очень. Беспокоит и тот факт, что форварды все никак не могут забить.
Вот и в этой встрече гости наверняка будут активно атаковать. Украина (до 21 года) явно намерена приблизиться к лидеру.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Украины (до 21 года) предлагают — 1.11.
На викторию Люксембурга (до 21 года) дают — 25.00, ничья оценена — в 8.70.
Украинская молодежка выглядит предпочтительнее соперника, однако и
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.85. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 3.04.