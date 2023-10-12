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    Украинская молодежка забьет и пропустит

    Люксембург (до 21 года) — Украина (до 21 года). Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 12 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Люксембург (до 21 года) — Украина (до 21 года)
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    Арсений Батагов
    Люксембург (до 21 года) сыграет на своем поле с Украиной (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 12 октября, начало — в 20:30 мск. Люксембург (до 21 года) — Украина (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа F 12 Октября 2023 года
    Люксембург U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа F
    •  Люксембург U21 20:30 Украина U21 Украина U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа F
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    Люксембург (до 21 года)

    Эта команда по европейским меркам считается середняком. Люксембуржцы в своей возрастной категории выглядят прилично.

    Вот и старт в нынешней квалификации команда выдала неплохой. В двух матчах люксембургская молодежка добыла 3 очка.

    Коэффициенты матча Люксембург U21 — Украина U21

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    В своем предыдущем поединке Люксембург (до 21 года) потерпел поражение. Дома команда была разгромлена англичанами (0:3).

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    Правда, до того команда одолела североирландских сверстников (1:0). Так что футбольный карлик вполне способен приятно удивить.

    В этом поединке хозяева явно будут действовать с оглядкой на тылы. Соперник по именам сильнее, однако, свои шансы у ворот украинцев Люксембург (до 21 года) будет иметь.

    Украина (до 21 года)

    Эта команда неплохо стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Украинцы явно поборются за одно из первых мест в группе.

    Сборная Украины (до 21 года) минимально одолела североирландцев. Да и по составу «желто-синие» могут дать фору многим.

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    • Вообще же, украинская молодежка заметно обновилась. В составе команды более заметную роль стали играть представители львовского «Руха».

    Вот только с реализацией у команды складывается не так, чтобы очень. Беспокоит и тот факт, что форварды все никак не могут забить.

    Вот и в этой встрече гости наверняка будут активно атаковать. Украина (до 21 года) явно намерена приблизиться к лидеру.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Украины (до 21 года) предлагают — 1.11.

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    На викторию Люксембурга (до 21 года) дают — 25.00, ничья оценена — в 8.70.

    Украинская молодежка выглядит предпочтительнее соперника, однако и хозяева будут иметь шансы отличиться.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.85. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 3.04.

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    Люксембург (до 21 года) — Украина (до 21 года): прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на футбол. Украинская молодежка забьет и пропустит
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