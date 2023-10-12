В четверг, 12 октября, сборная Албании сыграет против национальной команды Чехии в седьмом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Албания — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Албания

За 4 тура до конца отбора на Евро-2024 сборная лидирует в своей группе с 10 очками в активе. В группе Е высокая плотность таблицы, поэтому Албании необходимо побеждать.

Предстоящий матч будет очень важен как для Албании, так и для Чехии, ведь команды являются прямыми конкурентами в группе. Стоит отметить, что у албанцев порядок в обороне — всего 3 пропущенных мяча в 5-ти встречах.

Коэффициенты матча Албания — Чехия 1X2Новым игрокам 3.503.102.35Бонус$9500

В 5-ти матчах квалификации Албания проиграла только один раз, однажды сыграла вничью с Чехией (1:1) и трижды победила. В 1-м победном матче с Молдавой (2:0) албанцы буквально смяли соперника, дав нанести только один удар в створ ворот.

Все прогнозы на Евро-2024

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах и одной ничьей, поэтому у хозяев отличная форма и шансы на успех.

Чехия

Сборная Чехии все никак не выстрелит. Очередное сильное поколение чехов пока не может дать нужного результата.

Правда, отбор на Евро чехи начали неплохо. В четырех стартовых поединках набрано восемь очков, и Чехия занимает второе место в своей группе.

Тем не менее, в своем последнем поединке в рамках квалификации на чемпионат Европы сборная Чехии потеряла очки, сыграв вничью с Албанией (1:1) дома.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков при трех победах и трех ничьих, так что сопернику будет сложно победить.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Чехию, коэффициент на победу которой равен 2,35. Успех Албании оценивается в 3,28, ничья — в 3,22.

В трех последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,97.

Еще один вариант ставки — Албания выиграет за 3,28, поскольку хозяева выиграли три из четырех последних матчей.