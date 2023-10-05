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    Сможет ли «Карабах» одолеть шведов?

    «Хеккен» — «Карабах». Ставка (к. 2.89) и прогноз на футбол, Лига Европы, 5 октября 2023 года

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    «Карабах»
    «Хеккен» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 октября, начало — в 22:00 мск. «Хеккен» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 05 Октября 2023 года
    Хеккен
  • Гётеборг
    •  Хеккен 22:00 Карабах Карабах
  • Лига Европы. Группа H
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    «Хеккен»

    Эта команда борется за чемпионский титул в Швеции. «Хеккен» занимает 3 место в турнирной таблице, отставая от лидера на 5 очков за 5 туров до финиша.

    Атака команды действует весьма результативно. В 25 поединках своего чемпионата она отметилась 57 точными выстрелами.

    В предыдущем туре чемпионата «Хеккен» разжился тремя очками. Дома команда уверенно переиграла кризисный АИК (2:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    А вот в стартовом туре Лиги Европы шведы провалились. Команда пропустила четыре безответных мяча от «Байера».

    «Хеккен» наверняка будет активно атаковать. Шведам срочно нужно набирать очки, ведь команда явно намеревается побороться за выход из группы.

    «Карабах»

    В своем чемпионате «Карабах» давно не имеет себе равных. Вот и сейчас команда делит 1-2 места с «Зирей», набрав 16 очков в 8 матчах.

    Команда Гурбана Гурбанова привычно сильна в атаке. Правда, средняя результативность в чемпионате составляет 2 гола за матч, но агдамцы явно прибавят.

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    • В минувшем туре своего чемпионата агдамцы добыли яркую викторию. Дома «Карабах» деклассировал «Сумгаит» (5:0).

    В Лиге Европы у команды также все неплохо. В первом туре подопечные Гурбанова минимально одолели «Мольде».

    И уж точно «Карабах» будет пытаться разжиться очками. Агдамцы являются опытными еврокубковыми бойцами, и явно будут искать свои шансы в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хеккена» предлагают — 2.54.

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    На викторию «Карабаха» дают — 2.89, ничья оценена — в 3.62.

    Агдамцы имеют неплохой подбор атакующих исполнителей, и явно будут активны у ворот соперника.

    Наш прогноз — Победа «Карабаха». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.89. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.68.

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    «Хеккен» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.89), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Карабах» одолеть шведов?
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