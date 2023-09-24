«Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в шестом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 18:30 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» в прошлом сезоне выступал в Чемпионшипе, а теперь постепенно привыкает к АПЛ. Но дела в элитном дивизионе пока идут не лучшим образом. Результаты команды оставляют желать лучшего.

В пяти матчах клуб сыграл вничью и потерпел три поражения. В активе команды лишь одно очко. Сейчас клуб занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Ньюкасл 1X2Новым игрокам 6.804.801.47Бонус$9500

«Клинки» в пяти встречах АПЛ пропустили девять мячей. Не так давно команда дома едва не отобрала очки у «Манчестер Сити» (1:2). Но высокий класс «Горожан» помог подопечным Хосепа Гвардиолы вырвать непростые три очка.

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В семи последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив не знает побед при шести поражениях и одной ничьей, так что у хозяев мало шансов.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» стал главным открытием прошлого сезона, завершив чемпионат Англии на четвертом месте, благодаря чему пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.

Клуб занимает 12-е место в таблице АПЛ с 6 очками в активе после 5-ти туров. Команда восемь раз забила и семь раз пропустила. Словом, «Сороки» явно затормозили на старте новой кампании.

Посреди этой недели клуб стартовал в Лиге чемпионов. В первом туре группового раунда ему удалось увезти ничью из Милана против одноименной команды.

После серии из трех поражений коллектив не знает проигрышей в двух поединках кряду, так что у гостей неплохие шансы на победу.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ньюкасл», коэффициент на победу которого равен 1,49. Успех «Шеффилд Юнайтед» оценивается в 6,57, ничья — в 4,64.

В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,83.

Еще один вариант ставки — «Ньюкасл» выиграет за 2,00, ведь гости, как фаворит, вполне способны реализовать такой сценарий игры.