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    Прервет ли «Фрайбург» беспроигрышную серию «Айнтрахта»?

    «Айнтрахт» — «Фрайбург». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Германии, 24 сентября 2023 года

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    «Айнтрахт» — фаворит матча
    «Айнтрахт» на своем поле сыграет против «Фрайбурга» в 5-м туре Бундеслиги. Встреча, которая состоится 24 сентября, начнется в 18:30 по мск. «Айнтрахт» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Сентября 2023 года
    Айнтрахт Ф
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    •  Айнтрахт Ф 18:30 Фрайбург Фрайбург
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    «Айнтрахт»

    В турнирной таблице «Айнтрахт» расположился на 9-м месте. В четырех матчах клуб одержал всего одну победу и три встречи завершил вничью. От лидеров «Байера» и «Баварии» команда отстает на 4 очка.

    В прошлом туре чемпионата Германии «Айнтрахт» не сумел одержать победу. В соперниках был «Бохум», гостевая встреча с которым завершилась вничью (1:1).

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Фрайбург

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    На этой неделе «Орлы» стартовали в Лиге конференций. В стартовом туре группового раунда они обыграли дома шотландский «Абердин» (2:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 10 поединков при четырех победах и шести ничьих, так что хозяева имеют хорошие шансы как минимум не проиграть.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» в прошлом сезоне был очень близок к завоеванию путевки в Лигу чемпионов. Команда до последнего боролась за попадание в самый престижный евротурнир, но в итоге финишировала пятой, проиграв три очка заветной четвертой строке.

    Новый сезон клуб начал с виктории в Кубке страны. Затем он одолел «Хоффенхайм» (2:1), «Вердер» (1:0), проиграл «Штутгарту» (0:5) и «Дортмунду» (2:4) в Бундеслиге, где идет на 10-м месте.

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    • На этой неделе «Бразильцы» стартовали в Лиге Европы. В стартовом туре группового раунда они на выезде обыграли греческий «Олимпиакос» (3:2).

    В 11 последних поединках гости потерпели два поражения при семи победах и трех ничьих, так что коллектив способен увезти домой хотя бы один балл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Айнтрахт», коэффициент на победу которого равен 2,20. Успех «Фрайбурга» оценивается в 3,28, ничья — в 3,57.

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    В пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,85.

    Еще один вариант ставки — «Фрайбург» выиграет за 2,20, ведь хозяева как фаворит явно способны победить дома гостей, которые проиграли два из четырех последних матчей.

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    «Айнтрахт» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Фрайбург» беспроигрышную серию «Айнтрахта»?
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