«Унион» сыграет на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 5-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 16:30 мск. «Унион» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

Эта команда довольно таки посредственно стартовала в чемпионате. «Унион» в четырех первых турах добыл только 6 очков и занимает 8 место.

Главным бичом берлинцев является оборона. В 4 матчах в ворота «Униона» влетело уже 7 мячей.

Коэффициенты матча Унион — Хоффенхайм 1X2Новым игрокам 2.123.703.40Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата команда снова разочаровала. «Унион» уступил «Вольфсбургу» со счетом 1:2.

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А вот после того «Унион» дал бой самому мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов. Увы, но немцы пропустили единственный мяч в самом эндшпиле.

«Унион» наверняка постарается прервать свою трехматчевую пораженческую серию. Пора берлинцам подтягиваться поближе к группе лидеров!

«Хоффенхайм»

Эта команда начала чемпионат весьма продуктивно. «Хоффенхайм» сейчас пребывает на высокой 5 позиции в Бундеслиге.

Главной ценностью команды является мощная атака. В 4 матчах было забито уже 10 мячей в ворота соперников, три из которых на счету перспективного форварда Максимилиана Байера.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Хоффенхайм» уверенно расправился с «Кельном» (3:1).

Эта виктория стала для команды уже третьей кряду. Да и вообще, по игре «Хоффенхайм» выглядит весьма выгодно.

И уж точно «Хоффенхайм» постарается разжиться очками. Команда сейчас на подъеме, тогда как соперник переживает сложнейший период.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Униона» предлагают — 2.12.

На викторию «Хоффенхайма» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.81.

«Быки» проводят блестящий турнирный отрезок , тогда как у хозяев имеются явные проблемы в обороне.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.81. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.02.