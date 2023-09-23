«Унион»
Эта команда довольно таки посредственно стартовала в чемпионате. «Унион» в четырех первых турах добыл только 6 очков и занимает 8 место.
Главным бичом берлинцев является оборона. В 4 матчах в ворота «Униона» влетело уже 7 мячей.
Коэффициенты матча Унион — Хоффенхайм
В предыдущем туре чемпионата команда снова разочаровала. «Унион» уступил «Вольфсбургу» со счетом 1:2.
А вот после того «Унион» дал бой самому мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов. Увы, но немцы пропустили единственный мяч в самом эндшпиле.
«Унион» наверняка постарается прервать свою трехматчевую пораженческую серию. Пора берлинцам подтягиваться поближе к группе лидеров!
«Хоффенхайм»
Эта команда начала чемпионат весьма продуктивно. «Хоффенхайм» сейчас пребывает на высокой 5 позиции в Бундеслиге.
Главной ценностью команды является мощная атака. В 4 матчах было забито уже 10 мячей в ворота соперников, три из которых на счету перспективного форварда Максимилиана Байера.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Хоффенхайм» уверенно расправился с «Кельном» (3:1).
Эта виктория стала для команды уже третьей кряду. Да и вообще, по игре «Хоффенхайм» выглядит весьма выгодно.
И уж точно «Хоффенхайм» постарается разжиться очками. Команда сейчас на подъеме, тогда как соперник переживает сложнейший период.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Униона» предлагают — 2.12.
На викторию «Хоффенхайма» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.81.
«Быки»
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.81. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.02.