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    «Унион» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 2.81) и прогноз на футбол, Бундеслига, 23 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Хоффенхайм»
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    «Хоффенхайм»
    «Унион» сыграет на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 5-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 16:30 мск. «Унион» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Сентября 2023 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 16:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    «Унион»

    Эта команда довольно таки посредственно стартовала в чемпионате. «Унион» в четырех первых турах добыл только 6 очков и занимает 8 место.

    Главным бичом берлинцев является оборона. В 4 матчах в ворота «Униона» влетело уже 7 мячей.

    Коэффициенты матча Унион — Хоффенхайм

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  • 2.123.703.40Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата команда снова разочаровала. «Унион» уступил «Вольфсбургу» со счетом 1:2.

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    А вот после того «Унион» дал бой самому мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов. Увы, но немцы пропустили единственный мяч в самом эндшпиле.

    «Унион» наверняка постарается прервать свою трехматчевую пораженческую серию. Пора берлинцам подтягиваться поближе к группе лидеров!

    «Хоффенхайм»

    Эта команда начала чемпионат весьма продуктивно. «Хоффенхайм» сейчас пребывает на высокой 5 позиции в Бундеслиге.

    Главной ценностью команды является мощная атака. В 4 матчах было забито уже 10 мячей в ворота соперников, три из которых на счету перспективного форварда Максимилиана Байера.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Хоффенхайм» уверенно расправился с «Кельном» (3:1).

    Эта виктория стала для команды уже третьей кряду. Да и вообще, по игре «Хоффенхайм» выглядит весьма выгодно.

    И уж точно «Хоффенхайм» постарается разжиться очками. Команда сейчас на подъеме, тогда как соперник переживает сложнейший период.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Униона» предлагают — 2.12.

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    На викторию «Хоффенхайма» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.81.

    «Быки» проводят блестящий турнирный отрезок, тогда как у хозяев имеются явные проблемы в обороне.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.81. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.02.

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    «Унион» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на футбол. В Берлине будет голевое шоу!
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