«Брест» сыграет на своем поле против «Лиона» в рамках шестого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 22:00 мск. «Брест» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

Команда отлично начала новый сезон. Сейчас она находится на втором месте, набрав 10 очков из 15 возможных.

«Брест» не имеет в своем составе звезд. Зато игра команды отличается отличным взаимопониманием между игроками.

Коэффициенты матча Брест — Лион 1X2Новым игрокам 2.553.652.70Бонус$9500

После двух стартовых побед над «Лансом» (3:2) и «Гавром» (2:1) клуб проиграл «Марселю» (0:2) и сыграл вничью с «Ренном» (0:0), но в последнем туре обыграл «Реймс» (2:1).

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В девяти последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел одно поражение при шести победах и двух ничьих, так что у него хорошая форма.

«Лион»

Команда из одноименного города стартовала в новом сезоне просто ужасно. В пяти турах «Лион» смог набрать только два балла.

«Ткачи» проиграли «Страсбургу» (1:2), крупно уступили «Монпелье» (1:4), сыграли вничью с «Ниццей» (0:0), проиграли ПСЖ (1:4) и разошлись миром с «Гавром» (0:0).

В итоге команда из Лиона находится на 16-й позиции в турнирной таблице, которая по итогам сезона требует провести стыковые матчи за место в элите.

В 10 последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу, которая пришлась на товарищескую встречу, при семи поражениях и двух ничьих, так что у него плохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Брест», коэффициент на победу которого равен 2,54. Успех «Лиона» оценивается в 2,65, ничья — в 3,72.

В девяти последних матчах хозяева одержали шесть побед.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Брест» выиграет за 2,54.

Еще один вариант ставки — «Брест» забьет 1-й гол за 1,93, ведь хозяева, как фаворит, имеют хорошие шансы открыть счет.