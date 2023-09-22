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    «Поросята» вновь докажут гостевое миролюбие?

    «Гремио» — «Палмейрас». Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, чемпионат Испании, 22 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Гремио» — «Палмейрас»
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    «Палмейрас»
    В 24-м туре бразильской Серии А «Гремио» на своем поле встретится с «Палмейрасом». Поединок пройдет 22 сентября и начнется в 03:30 по мск. «Гремио» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 22 Сентября 2023 года
    Гремио
  • Бразилия. Серия А
    •  Гремио 03:30 Палмейрас Палмейрас
  • Бразилия. Серия А
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    «Гремио»

    «Гремио», который только поднялся из Серии Б, неплохо освоился в элите и на текущий момент расположился на четвертой строке в таблице, набрав 40 очков в 23 играх. Причем второй позиции он проигрывает лишь четыре пункта.

    «Мушкетеры» в этом чемпионате отпраздновали 12 викторий, четыре поединка завершили вничью и потерпели семь фиаско, забили 38 мячей, а пропустили на семь меньше.

    В минувшем туре коллектив расписал результативную выездную мировую с «Коринтиансом» 4:4, немногим ранее уступил в гостях 0:2 «Брагантино», а перед этим выиграл два поединка кряду.

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    «Гремио» просто превосходно играет в родных стенах в данном розыгрыше Серии А, выиграв девять встреч из 12 проведенных при двух ничьих и одном поражении.

    «Палмейрас»

    «Палмейрас» в турнирной таблице Серии А с 44 зачетными пунктами находится на второй позиции. От лидирующего «Ботафого» он отстает на семь очков.

    «Поросята» за 23 проведенные игры смогли победить в 12 из них, восемь матчей они еще завершили вничью и трижды уходили с поля поверженными, разница мячей составляет 38:17.

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    • Клуб из Сан-Паулу к этой игре подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В этот период он трижды расписал мировые и пять встреч выиграл. В прошлом туре чемпионата дома был обыгран «Гояс» 1:0.

    Вдали от дома в текущем розыгрыше Серии А «Палмейрас» в шести из 12 матчей делил очки со своими оппонентами, четыре матча выиграл и дважды был повержен.

    «Палмейрас» выиграл у «Гремио» в пяти очных противостояниях, в том числе и в первом круге на своем поле 4:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Палмейраса» предлагают — 2.47.

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    На викторию «Гремио» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.32.

    В первую очередь от поединка двух команд из верхней части турнирки ждем обмена забитыми мячами, ведь эти клубы одни из самых результативных в этом сезоне.

    А что касаемо исхода, то рискнем здесь поставить на мировую, так как «поросята» в гостях очень уж дружелюбны.

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    «Гремио» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 22.09.2023. Прогнозы на футбол. «Поросята» вновь докажут гостевое миролюбие?
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