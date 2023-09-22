В 24-м туре бразильской Серии А «Гремио» на своем поле встретится с «Палмейрасом». Поединок пройдет 22 сентября и начнется в 03:30 по мск. «Гремио» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гремио»

«Гремио», который только поднялся из Серии Б, неплохо освоился в элите и на текущий момент расположился на четвертой строке в таблице, набрав 40 очков в 23 играх. Причем второй позиции он проигрывает лишь четыре пункта.

«Мушкетеры» в этом чемпионате отпраздновали 12 викторий, четыре поединка завершили вничью и потерпели семь фиаско, забили 38 мячей, а пропустили на семь меньше.

В минувшем туре коллектив расписал результативную выездную мировую с «Коринтиансом» 4:4, немногим ранее уступил в гостях 0:2 «Брагантино», а перед этим выиграл два поединка кряду.

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«Гремио» просто превосходно играет в родных стенах в данном розыгрыше Серии А, выиграв девять встреч из 12 проведенных при двух ничьих и одном поражении.

«Палмейрас»

«Палмейрас» в турнирной таблице Серии А с 44 зачетными пунктами находится на второй позиции. От лидирующего «Ботафого» он отстает на семь очков.

«Поросята» за 23 проведенные игры смогли победить в 12 из них, восемь матчей они еще завершили вничью и трижды уходили с поля поверженными, разница мячей составляет 38:17.

Клуб из Сан-Паулу к этой игре подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В этот период он трижды расписал мировые и пять встреч выиграл. В прошлом туре чемпионата дома был обыгран «Гояс» 1:0.

Вдали от дома в текущем розыгрыше Серии А «Палмейрас» в шести из 12 матчей делил очки со своими оппонентами, четыре матча выиграл и дважды был повержен.

«Палмейрас» выиграл у «Гремио» в пяти очных противостояниях, в том числе и в первом круге на своем поле 4:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Палмейраса» предлагают — 2.47.

На викторию «Гремио» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.32.

В первую очередь от поединка двух команд из верхней части турнирки ждем обмена забитыми мячами, ведь эти клубы одни из самых результативных в этом сезоне.

А что касаемо исхода, то рискнем здесь поставить на мировую, так как «поросята» в гостях очень уж дружелюбны.