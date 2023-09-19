19 сентября в матче стартового тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в немецком Гамбурге сыграет против португальского «Порту». Начало встречи — в 22:00 по мск. «Шахтер» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер»

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Шахтер» в одной компании с мадридским «Реалом», «РБ Лейпциг» и «Селтиком» занял третье место, набрав в шести играх шесть баллов.

И эта позиция отправила донецкий коллектив в Лигу Европы, где они на стадии 1/16 финала по пенальти прошли французский «Ренн», но в 1/8 финала проиграли нидерландскому «Фейеноорду» (1:1 и 1:7).

Коэффициенты матча Шахтёр Д — Порту 1X2Новым игрокам 4.503.901.80Бонус$9500

И после прекращения борьбы на евроарене «оранжево-черные» сконцентрировались на чемпионате Украины и смогли его выиграть, опередив на финише турнира «Днепр-1».

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В новом же внутреннем первенстве «горняки» также идут пока на первом месте, выиграв пять игр при двух ничьих. В преддверии этого поединка они одолели 1:0 «Оболонь».

«Порту»

«Порту» же в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов смог преодолеть групповую стадию, став победителем квартета в компании с «Брюгге», «Байером» и «Атлетико», выиграв четыре игры при двух фиаско.

Однако уже на первой стадии плей-офф португальский клуб прекратил выступление в самом престижном еврокубке, проиграв противостояние миланскому «Интеру» (0:0 и 0:1).

В прошлом сезоне на внутренней арене «драконы» проиграли два очка в борьбе за чемпионство «Бенфике», но смогли выиграть Кубок страны, одолев в финале 2:0 «Брагу».

Новый же сезон для «Порту» начался с поражения от «Бенфики» в матче за Суперкубок Португалии, но после чего команда провела пять игр в чемпионате, выиграв четыре из них при одной мировой. Накануне была обыграна 1:0 «Эштрела».

В истории противостояний этих клубов насчитывается шесть матчей, в которых «Порту» ни разу не проиграл «Шахтеру», выиграв три игры при трех ничьих. Также отметим, что в пяти матчах из шести забивали обе команды.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Порту» — 1.87, победа «Шахтера» — 4.45, ничья — 4.10.

«Шахтеру» в нынешнем состоянии будет трудно тягаться с «Порту», с которым он и в лучшие времена играл не особо успешно. В общем, прогнозируем здесь викторию португальцев.

И также предлагаем поставить на то, что «драконы» смогут выиграть этот поединок всухую.