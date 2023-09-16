«Вольфсбург» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 4-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 16:30 мск. «Вольфсбург» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

Эта команда стартовала вполне прилично. «Вольфсбург» сейчас занимает 7 место в таблице, набрав 6 очков.

А вот с атакой у команды складывается не особо весело. В трех сыгранных матчах «Вольфсбург» забил 5 мячей.

Коэффициенты матча Вольфсбург — Унион 1X2Новым игрокам 2.253.503.25Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Вольфсбург» провалился. «Волки» не смогли ничего поделать с атаками «Хоффенхайма» (1:3).

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В кадровом плане у «волков» также не все гладко. Очень некстати получил травму основной форвард Лукас Нмеча.

«Вольфсбург» уже полтора года не может одолеть берлинцев. Да и без Нмечи эта задача становится трудновыполнимой.

«Унион»

Эта команда прогрессирует ежесезонно. Причем сейчас «Унион» находится на 5 месте, набрав 6 очков в трех поединках.

А вот с атакой у берлинцев полный порядок. Игроки команды в трех турах настреляли уже 8 мячей в ворота соперников.

Свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Унион» дома был разгромлен «РБ Лейпцигом» (0:3).

А вот до того команда учинила разгром «Дармштадту» (4:1). Причем еще чуть раньше с таким же счетом берлинцы разнесли «Майнц».

И уж точно «Унион» постарается вернуться на победный путь. Берлинцы должны успеть отойти от последней зычной оплеухи.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.28.

На викторию «Униона» дают — 3.33, ничья оценена — в 3.62.

«Унион» в последнее время весьма успешно противостоит «волкам» , к тому же намеревается подняться в группу лидеров.

Наш прогноз — Победа «Униона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.