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    Идет охота на «волков», идет охота!

    «Вольфсбург» — «Унион». Ставка (к. 3.33) и прогноз на футбол, Бундеслига, 16 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Унион»
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    Йонас Винд
    «Вольфсбург» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 4-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 16:30 мск. «Вольфсбург» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Сентября 2023 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 16:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Вольфсбург»

    Эта команда стартовала вполне прилично. «Вольфсбург» сейчас занимает 7 место в таблице, набрав 6 очков.

    А вот с атакой у команды складывается не особо весело. В трех сыгранных матчах «Вольфсбург» забил 5 мячей.

    Коэффициенты матча Вольфсбург — Унион

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    В предыдущем туре чемпионата «Вольфсбург» провалился. «Волки» не смогли ничего поделать с атаками «Хоффенхайма» (1:3).

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    В кадровом плане у «волков» также не все гладко. Очень некстати получил травму основной форвард Лукас Нмеча.

    «Вольфсбург» уже полтора года не может одолеть берлинцев. Да и без Нмечи эта задача становится трудновыполнимой.

    «Унион»

    Эта команда прогрессирует ежесезонно. Причем сейчас «Унион» находится на 5 месте, набрав 6 очков в трех поединках.

    А вот с атакой у берлинцев полный порядок. Игроки команды в трех турах настреляли уже 8 мячей в ворота соперников.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Унион» дома был разгромлен «РБ Лейпцигом» (0:3).

    А вот до того команда учинила разгром «Дармштадту» (4:1). Причем еще чуть раньше с таким же счетом берлинцы разнесли «Майнц».

    И уж точно «Унион» постарается вернуться на победный путь. Берлинцы должны успеть отойти от последней зычной оплеухи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.28.

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    На викторию «Униона» дают — 3.33, ничья оценена — в 3.62.

    «Унион» в последнее время весьма успешно противостоит «волкам», к тому же намеревается подняться в группу лидеров.

    Наш прогноз — Победа «Униона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.

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    «Вольфсбург» — «Унион»: прогноз, ставка (3.33), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на футбол. Идет охота на «волков», идет охота!
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