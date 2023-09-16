«Кельн» сыграет на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 4-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 16:30 мск. «Кельн» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

Эта команда стартовала в чемпионате Германии не лучшим образом. «Кельн» в трех турах набрал всего один зачетный пункт.

А вот с атакой у команды имеются заметные сложности. «Козлы» отличились всего двумя результативными ударами.

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В предыдущем туре чемпионата «Кельн» добыл первые очки в чемпионате. Команда не дала себя обыграть «Айнтрахту» (1:1).

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После того «козлы» сыграли контрольный поединок. Команда камня на камне не оставила от обороны скромного «Бергиш Гладбах» (6:0).

«Кельн» уже полтора года не проигрывал «Хоффенхайму». Да и вообще, пора бы «козлам» выбираться из низов таблицы.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» находится на 6 месте, набрав 6 очков в трех поединках. Такой старт вполне можно записать в актив симпатичной команде.

А вот с атакой у команды полный порядок. Игроки команды в трех турах настреляли уже 7 мячей в ворота соперников.

Свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Хоффенхайм» дома уверенно переиграл «Вольфсбург» (3:1).

А вот после того команда в контрольной встрече одолела «Люцерн» (3:1). Так что настрой в стане гостей самый, что ни на есть, боевой.

И уж точно «Хоффенхайм» постарается продлить свой победный сериал. Да и лидер атак Андрей Крамарич должен сказать свое веское слово.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кельна» предлагают — 2.31.

На викторию «Хоффенхайма» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.89.

«Хоффенхайм» выгодно выглядел в последних матчах , к тому же имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Наш прогноз — Победа «Хоффенхайма». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.08. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.70.