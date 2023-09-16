«Кельн»
Эта команда стартовала в чемпионате Германии не лучшим образом. «Кельн» в трех турах набрал всего один зачетный пункт.
А вот с атакой у команды имеются заметные сложности. «Козлы» отличились всего двумя результативными ударами.
Коэффициенты матча Кёльн — Хоффенхайм
В предыдущем туре чемпионата «Кельн» добыл первые очки в чемпионате. Команда не дала себя обыграть «Айнтрахту» (1:1).
После того «козлы» сыграли контрольный поединок. Команда камня на камне не оставила от обороны скромного «Бергиш Гладбах» (6:0).
«Кельн» уже полтора года не проигрывал «Хоффенхайму». Да и вообще, пора бы «козлам» выбираться из низов таблицы.
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» находится на 6 месте, набрав 6 очков в трех поединках. Такой старт вполне можно записать в актив симпатичной команде.
А вот с атакой у команды полный порядок. Игроки команды в трех турах настреляли уже 7 мячей в ворота соперников.
Свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Хоффенхайм» дома уверенно переиграл «Вольфсбург» (3:1).
А вот после того команда в контрольной встрече одолела «Люцерн» (3:1). Так что настрой в стане гостей самый, что ни на есть, боевой.
И уж точно «Хоффенхайм» постарается продлить свой победный сериал. Да и лидер атак Андрей Крамарич должен сказать свое веское слово.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кельна» предлагают — 2.31.
На викторию «Хоффенхайма» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.89.
«Хоффенхайм»
Наш прогноз — Победа «Хоффенхайма». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.08. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.70.