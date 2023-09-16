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    «Хоффенхайм» прищучит «козлов»

    «Кельн» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 3.08) и прогноз на футбол, Бундеслига, 16 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Хоффенхайм»
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    Андрей Крамарич
    «Кельн» сыграет на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 4-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 16:30 мск. «Кельн» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Сентября 2023 года
    Кёльн
  • Кёльн
    •  Кёльн 16:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    «Кельн»

    Эта команда стартовала в чемпионате Германии не лучшим образом. «Кельн» в трех турах набрал всего один зачетный пункт.

    А вот с атакой у команды имеются заметные сложности. «Козлы» отличились всего двумя результативными ударами.

    Коэффициенты матча Кёльн — Хоффенхайм

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  • 2.203.853.10Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Кельн» добыл первые очки в чемпионате. Команда не дала себя обыграть «Айнтрахту» (1:1).

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    После того «козлы» сыграли контрольный поединок. Команда камня на камне не оставила от обороны скромного «Бергиш Гладбах» (6:0).

    «Кельн» уже полтора года не проигрывал «Хоффенхайму». Да и вообще, пора бы «козлам» выбираться из низов таблицы.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» находится на 6 месте, набрав 6 очков в трех поединках. Такой старт вполне можно записать в актив симпатичной команде.

    А вот с атакой у команды полный порядок. Игроки команды в трех турах настреляли уже 7 мячей в ворота соперников.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Хоффенхайм» дома уверенно переиграл «Вольфсбург» (3:1).

    А вот после того команда в контрольной встрече одолела «Люцерн» (3:1). Так что настрой в стане гостей самый, что ни на есть, боевой.

    И уж точно «Хоффенхайм» постарается продлить свой победный сериал. Да и лидер атак Андрей Крамарич должен сказать свое веское слово.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кельна» предлагают — 2.31.

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    На викторию «Хоффенхайма» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.89.

    «Хоффенхайм» выгодно выглядел в последних матчах, к тому же имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Наш прогноз — Победа «Хоффенхайма». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.08. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.70.

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    «Кельн» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (3.08), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на футбол. «Хоффенхайм» прищучит «козлов»
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