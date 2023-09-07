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    «Зенит» начнет без экивоков?!

    «Зенит» — «Сепахан». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Сепахан»
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    Матео Кассьерра
    «Зенит» сыграет на своем поле с «Сепаханом» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 19:30 мск. «Зенит» — «Сепахан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Зенит»

    Эта команда начала новый сезон откровенно явно ниже собственных амбиций и возможностей. Питерцы уже потеряли несколько важных очков в РПЛ.

    Сейчас команда Сергея Семака находится на 4 месте в турнирной таблице. Правда, отставание от лидера составляет всего 3 пункта.

    В предыдущем туре чемпионата команда не смогла победить. «Зенит» с трудом добыл ничью в выездной битве с ЦСКА (1:1).

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    А вот до того команда потерпела еще более досадную неудачу. В кубковом поединке зенитовцы уступили «Балтике» (0:1).

    Наверняка «Зенит» в этом поединке сыграет в экспериментальном кадровом сочетании. Впрочем, команда Семака все равно будет активно атаковать.

    «Сепахан»

    Эта команда блестяще стартовала в чемпионате Ирана. В четырех первых турах «Сепахан» разжился 12 зачетными баллами.

    Причем в четырех сыгранных матчах игроки команды отличились 9 голами. А вот в свои ворота «Сепахан» пропустил всего 2 раза.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Сепахан» уверенно расправился с «Пайканом» (3:1).

    А вот до того команда минимально переиграла тегеранский «Эстегляль». Да и вообще, с обороной у «Сепахана» полный порядок.

    Причем в этой встрече «Сепахан» не будет лишь отсиживаться в тылах. Дать бой флагману российского футбола иранцы уж точно способны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.78.

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    На викторию «Сепахана» дают — 4.58, ничья оценена — в 4.27.

    Команда Семака наверняка постарается сыграть как можно агрессивнее в атаке с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Зенита» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.99.

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    «Зенит» — «Сепахан»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 07.09.2023. Прогнозы на футбол. «Зенит» начнет без экивоков?!
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