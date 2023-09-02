«Краснодар» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 20:00 мск. «Краснодар» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

Краснодарский коллектив отлично стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги. Команда поочередно обыграла московское «Динамо» (3:1), «Сочи» (2:0), «Пари НН» из Нижнего Новгорода (1:0) и «Оренбург» (2:0). Правда, после этого «быки» сыграли вничью с московским «Локомотивом» (1:1) и воронежским «Факелом» (0:0).

Таким образом, коллектив из одноименного города имеет в своем активе 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Он на один пункт опережает питерский «Зенит» и «Урал» из Екатеринбурга. У команды из Краснодара девять забитых мячей и всего два пропущенных (меньше всех в лиге).

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В Кубке России «Краснодар» сначала проиграл столичному «Спартаку» (1:2) в родных стенах, а также уступил московскому «Динамо» (3:4) на выезде. Лишь после этого команда смогла в гостях обыграть «Пари НН» (1:0), набрать первые три очка и переместиться на третье место в квартете.

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне подопечные Владимира Ивича могут по-настоящему вклиниться в борьбу не только за призовые места, а и за чемпионство. Об этом сейчас многие говорят, поскольку команда показывает очень добротный футбол.

«Спартак»

Московский коллектив неплохо стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги, одержав три победы кряду. Однако после этого пошла серия неудач. В трех последних поединках «красно-белые» не смогли выиграть, потерпев два поражения и один раз сыграв вничью.

Команда из Москвы сейчас занимает шестое место в турнирной таблице. В активе подопечных Гильермо Абаскаля сейчас десять баллов. Они на четыре пункта отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от «Зенита» и «Урала».

Коллектив из столицы страны в Кубке России показывает себя с отличной стороны, добыв три победы в трех играх и занимая первое в турнирной таблице. Повержены были «Краснодар» (2:1), «Пари НН» (5:4) и «Динамо» (4:1). Столичная команда обеспечила себе выход из группы.

В последней игре РПЛ «Спартак» в родных стенах сыграли вничью с «Ахматом» (0:0). До этого были также домашнее поражение от «Зенита» (1:3) и гостевое от «Урала» (2:3). Команде пора реабилитироваться и вновь начать побеждать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают поставить за 2.30.

На викторию «Спартака» дают 2.95, ничья оценена в 3.80.

Наши прогноз и ставка — ничья примерно равных команд.

Также поставим на то, что обе команды смогут забить.