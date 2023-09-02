ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеГрупповой этап ЛЧ. Халява для «Ман Сити», группа смерти для ПСЖ и повторение исторического финала Ламин ЯмальОчередной «новый Месси» для «Барсы»: все, что нужно знать о Ламине Ямале Никита Нестеров с Кубком ГагаринаЧитаемый Запад против конкурентного Востока в измененном формате плей-офф. Каким будет новый сезон КХЛ?
  • 00:12
    • «Астон Вилла» вновь разгромила «Хиберниан» и вышла в групповой этап ЛК
    Все новости спорта

    Смогут ли «Краснодар» и «Спартак» определить сильнейшего?

    «Краснодар» — «Спартак». Ставка (к. 3.80) и прогноз на футбол, РПЛ, 2 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Краснодар Прогнозы на Спартак Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Краснодар» — «Спартак»
    «Краснодар» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 20:00 мск. «Краснодар» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Сентября 2023 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 20:00 Спартак Спартак
  • Москва
    •

    «Краснодар»

    Краснодарский коллектив отлично стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги. Команда поочередно обыграла московское «Динамо» (3:1), «Сочи» (2:0), «Пари НН» из Нижнего Новгорода (1:0) и «Оренбург» (2:0). Правда, после этого «быки» сыграли вничью с московским «Локомотивом» (1:1) и воронежским «Факелом» (0:0).

    Таким образом, коллектив из одноименного города имеет в своем активе 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Он на один пункт опережает питерский «Зенит» и «Урал» из Екатеринбурга. У команды из Краснодара девять забитых мячей и всего два пропущенных (меньше всех в лиге).

    Коэффициенты матча Краснодар — Спартак

    1X2Новым игрокам
  • 2.303.802.95Бонус$9500
    •

    В Кубке России «Краснодар» сначала проиграл столичному «Спартаку» (1:2) в родных стенах, а также уступил московскому «Динамо» (3:4) на выезде. Лишь после этого команда смогла в гостях обыграть «Пари НН» (1:0), набрать первые три очка и переместиться на третье место в квартете.

    Календарь и таблица РПЛ

    В текущем сезоне подопечные Владимира Ивича могут по-настоящему вклиниться в борьбу не только за призовые места, а и за чемпионство. Об этом сейчас многие говорят, поскольку команда показывает очень добротный футбол.

    «Спартак»

    Московский коллектив неплохо стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги, одержав три победы кряду. Однако после этого пошла серия неудач. В трех последних поединках «красно-белые» не смогли выиграть, потерпев два поражения и один раз сыграв вничью.

    Команда из Москвы сейчас занимает шестое место в турнирной таблице. В активе подопечных Гильермо Абаскаля сейчас десять баллов. Они на четыре пункта отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от «Зенита» и «Урала».

  • РПЛ. Чемпион «Зенит» в погоне за лидером
  • Итоги 6-го тура чемпионата России по футболу
  • 28/08/2023

    • Коллектив из столицы страны в Кубке России показывает себя с отличной стороны, добыв три победы в трех играх и занимая первое в турнирной таблице. Повержены были «Краснодар» (2:1), «Пари НН» (5:4) и «Динамо» (4:1). Столичная команда обеспечила себе выход из группы.

    В последней игре РПЛ «Спартак» в родных стенах сыграли вничью с «Ахматом» (0:0). До этого были также домашнее поражение от «Зенита» (1:3) и гостевое от «Урала» (2:3). Команде пора реабилитироваться и вновь начать побеждать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают поставить за 2.30.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Спартака» дают 2.95, ничья оценена в 3.80.

    Наши прогноз и ставка — ничья примерно равных команд.

    Также поставим на то, что обе команды смогут забить.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.86
  • Прогноз на матч Сербия — Италия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Германия — Грузия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч США — Черногория
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:40
    •  2.01
  • Прогноз на матч Испания — Латвия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Словения — Австралия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва — Греция
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  1.90
  • Прогноз на матч Канада — Бразилия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Верес — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ислочь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гойо — Веселы
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Дьере — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Маннарино — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Меньшик — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Краснодар» — «Спартак»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Краснодар» и «Спартак» определить сильнейшего?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры