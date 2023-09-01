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    «Боруссия» и «Хайденхайм» забьют друг другу

    «Боруссия» Д — «Хайденхайм». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Бундеслига, 1 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Хайденхайм»
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    «Боруссия»
    Дортмундская «Боруссия» сыграет на своем поле с «Хайденхаймом» в рамках 4-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 21:30 мск. «Боруссия» Д — «Хайденхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Сентября 2023 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 21:30 Хайденхайм Хайденхайм
  • Хайденхайм-на-Бренце
    •

    «Боруссия» Д

    Команда из Дортмунда стартовала в новом сезоне Бундеслиги не очень хорошо. «Черно-желтые» в первом туре минимально одолели «Кельн» (1:0) в родных стенах, а во втором туре на выезде не смогли сломить сопротивление «Бохума» (1:1).

    В итоге дортмундский коллектив набрал четыре очка и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. Команда забила два мяча, а пропустила только один. Безусловно, Дортмунд можно назвать одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Хайденхайм

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  • 1.257.0011.50Бонус$9500
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    «Боруссия» уверенно стартовала в Кубке страны. Команда без особых проблем обыграла скромный «Шотт Майнц» (6:1). В летних контрольных матчах дортмундцы выглядели уверенно. Из семи спаррингов команда выиграла в шести и в одном сыграла вничью.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Подопечные Эдина Терзича неудачно провела предыдущий сезон. «Боруссия» упустила реальный шанс завоевать Серебряную салатницу, на финише пропустив вперед «Баварию» из-за того, что сыграла вничью с «Майнцем». В Кубке страны она проиграла на четвертьфинальной стадии.

    «Хайденхайм»

    Коллектив из города Хайденхайм-ан-дер-Бренц взял неудачный старт в Бундеслиге. В матче первого тура «красные» на выезде проиграли «Вольфсбургу» (0:2), а во втором туре в родных стенах уступили «Хоффенхайму» (2:3), ведя к 77-й минуте 2:0.

    А вот на стадии 1/32 финала Кубка Германии команда размялась в матче с «Ростоком», отправив в ворота соперника восемь безответных мячей. Главной задачей подопечных Франка Шмидта будет сохранить прописку в элите и закрепиться в Бундеслиге.

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    • В прошлом сезоне «Хайденхайм» смог выиграть Вторую Бундеслигу. В 34 матчах команда набрала 67 очков и по дополнительным показателям опередила «Дармштадт». Также набрала на один пункт больше, чем «Гамбург».

    Отдельно отметим, что это лишь первый сезон в истории «Хайнденхайма», который команда проводит в Бундеслиге. Без неудач не обойтись, но сезон длинный и еще все можно исправить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» предлагают поставить за 1.24.

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    На викторию «Хайденхайма» дают 12.50, ничья оценена в 6.90.

    Сделаем ставку на то, что обе команды в этой игре смогут забить.

    Также поставим на то, что «Боруссия» добудет уверенную победу.

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    «Боруссия» Д — «Хайденхайм»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 01.09.2023. Прогнозы на футбол. «Боруссия» и «Хайденхайм» забьют друг другу
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