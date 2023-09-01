Дортмундская «Боруссия» сыграет на своем поле с «Хайденхаймом» в рамках 4-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 21:30 мск. «Боруссия» Д — «Хайденхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

Команда из Дортмунда стартовала в новом сезоне Бундеслиги не очень хорошо. «Черно-желтые» в первом туре минимально одолели «Кельн» (1:0) в родных стенах, а во втором туре на выезде не смогли сломить сопротивление «Бохума» (1:1).

В итоге дортмундский коллектив набрал четыре очка и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. Команда забила два мяча, а пропустила только один. Безусловно, Дортмунд можно назвать одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство.

Коэффициенты матча Боруссия Д — Хайденхайм 1X2Новым игрокам 1.257.0011.50Бонус$9500

«Боруссия» уверенно стартовала в Кубке страны. Команда без особых проблем обыграла скромный «Шотт Майнц» (6:1). В летних контрольных матчах дортмундцы выглядели уверенно. Из семи спаррингов команда выиграла в шести и в одном сыграла вничью.

Все прогнозы на Бундеслигу

Подопечные Эдина Терзича неудачно провела предыдущий сезон. «Боруссия» упустила реальный шанс завоевать Серебряную салатницу, на финише пропустив вперед «Баварию» из-за того, что сыграла вничью с «Майнцем». В Кубке страны она проиграла на четвертьфинальной стадии.

«Хайденхайм»

Коллектив из города Хайденхайм-ан-дер-Бренц взял неудачный старт в Бундеслиге. В матче первого тура «красные» на выезде проиграли «Вольфсбургу» (0:2), а во втором туре в родных стенах уступили «Хоффенхайму» (2:3), ведя к 77-й минуте 2:0.

А вот на стадии 1/32 финала Кубка Германии команда размялась в матче с «Ростоком», отправив в ворота соперника восемь безответных мячей. Главной задачей подопечных Франка Шмидта будет сохранить прописку в элите и закрепиться в Бундеслиге.

В прошлом сезоне «Хайденхайм» смог выиграть Вторую Бундеслигу. В 34 матчах команда набрала 67 очков и по дополнительным показателям опередила «Дармштадт». Также набрала на один пункт больше, чем «Гамбург».

Отдельно отметим, что это лишь первый сезон в истории «Хайнденхайма», который команда проводит в Бундеслиге. Без неудач не обойтись, но сезон длинный и еще все можно исправить.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» предлагают поставить за 1.24.

На викторию «Хайденхайма» дают 12.50, ничья оценена в 6.90.

Сделаем ставку на то, что обе команды в этой игре смогут забить.

Также поставим на то, что «Боруссия» добудет уверенную победу.