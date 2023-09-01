«Альмерия»
Эта команда крайне неудачно начала новый сезон. «Альмерия» в трех первых турах Примеры набрала всего один балл.
Причем забили игроки команды всего 2 мяча. А вот в собственные ворота «Альмерия» пропустила уже 6 раз.
В предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Альмерия» расписала мировую с «Кадисом» (1:1).
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До того команда дала бой мадридскому «Реалу», но уступила со счетом 1:3. Причем тот единственный мяч забил экс-мадридец Серхио Аррибас.
«Альмерия» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Да и соперник не отличается стабильность результатов.
«Сельта»
Эта команда также стартовала крайне неудачно. «Сельте» удалось набрать лишь один зачетный пункт в первых трех матчах.
Причем в трех сыгранных матчах игроки команды отличились лишь однажды. Так что проблемы с реализацией тянутся еще с прошлого сезона.
Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. «Сельта» дала бой «Реалу», но в итоге потерпела минимальное поражение.
А вот до того команда разжилась своим единственным баллом. На выезде «Сельта» не дала себя обыграть «Реал Сосьедаду» (1:1).
И уж точно «Сельта» постарается улучшить свое турнирное положение. На стороне гостей будет опыт и квалификация лидеров команды.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сельты» предлагают — 2.60.
На викторию «Альмерии» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.40.
Наш прогноз — Победа «Сельты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.