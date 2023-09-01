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    «Альмерию» ждет коллизия?

    «Альмерия» — «Сельта». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Примера, 1 сентября 2023 года

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    Серхио Аррибас
    «Альмерия» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 23:00 мск. «Альмерия» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Сентября 2023 года
    Альмерия
  • Альмерия
    •  Альмерия 23:00 Сельта Сельта
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    «Альмерия»

    Эта команда крайне неудачно начала новый сезон. «Альмерия» в трех первых турах Примеры набрала всего один балл.

    Причем забили игроки команды всего 2 мяча. А вот в собственные ворота «Альмерия» пропустила уже 6 раз.

    В предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Альмерия» расписала мировую с «Кадисом» (1:1).

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    До того команда дала бой мадридскому «Реалу», но уступила со счетом 1:3. Причем тот единственный мяч забил экс-мадридец Серхио Аррибас.

    «Альмерия» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Да и соперник не отличается стабильность результатов.

    «Сельта»

    Эта команда также стартовала крайне неудачно. «Сельте» удалось набрать лишь один зачетный пункт в первых трех матчах.

    Причем в трех сыгранных матчах игроки команды отличились лишь однажды. Так что проблемы с реализацией тянутся еще с прошлого сезона.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. «Сельта» дала бой «Реалу», но в итоге потерпела минимальное поражение.

    А вот до того команда разжилась своим единственным баллом. На выезде «Сельта» не дала себя обыграть «Реал Сосьедаду» (1:1).

    И уж точно «Сельта» постарается улучшить свое турнирное положение. На стороне гостей будет опыт и квалификация лидеров команды.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сельты» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Альмерии» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.40.

    «Сельта» явно намеревается улучшить свои атакующие показатели, и наверняка добудет первую победу в сезоне.

    Наш прогноз — Победа «Сельты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

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    «Альмерия» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 01.09.2023. Прогнозы на футбол. «Альмерию» ждет коллизия?
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