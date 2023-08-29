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    Уверенная виктория «Аль-Насра»?

    «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 29 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб»
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    «Аль-Наср» сыграет на своем поле с «Аль-Шабабом» в рамках финала 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 29 августа, начало — в 21:00 мск. «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 29 Августа 2023 года
    Al Nassr FC
  • Саудовская Аравия. Про-Лига
    •  Al Nassr FC 21:00 Al Shabab Al Shabab
  • Саудовская Аравия. Про-Лига
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    «Аль-Наср»

    «Аль-Наср» начал новый чемпионат крайне неудачно. В трех стартовых турах команде удалось набрать только три зачетных пункта.

    Причем разница мячей у команды положительная. Забито 6 мячей при четырех пропущенных в свои ворота.

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Наср» уверенно расправился с «Аль-Фатом» (5:0).

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    Показательно, что первую победу в чемпионате команда добыла благодаря усилиям лидеров. Криштиану Роналду отличился хет-триком, Садио Мане — дублем.

    Очевидно, номинальные хозяева будут стремиться забить быстрый мяч. Да и вообще, потенциал у «Аль-Насра» огромнейший.

    «Аль-Шабаб»

    Эта команда стартовала в чемпионате не самым наилучшим образом. «Аль-Шабаб» в трех матчах взял всего 2 очка.

    Да и атака команды действует не столь успешно. В трех сыгранных матчах игроки «Аль-Шабаба» отличились тремя голами.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Аль-Шабаб» снова не смог победить. Команда дома не смогла переиграть «Дамак» (1:1).

    Последняя виктория над «Аль-Насром» случилась почти два года назад. Да и вообще, тягаться со столь сильным оппонентом будет тяжело.

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать вторым номером. «Аль-Шабаб» явно рассчитывает на контратаки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.34.

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    На викторию «Аль-Шабаба» дают — 8.05, ничья оценена — в 5.00.

    Хозяева выглядят монолитнее соперника, и явно намерены продолжить побеждать в чемпионате.

    Наш прогноз — Фора «Аль-Насра» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.48.

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    «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Аль-Насра»?
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