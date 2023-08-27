28 августа в рамках третьего тура испанской Сегунды сезона 2023/24 сантандерский «Расинг» на своем поле примет «Уэску». Начало — в 22:30 по мск. «Расинг» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Расинг»

«Расинг» в прошлом сезоне только вернулся в Сегунду из третьего дивизиона и смог закрепиться во второй лиге, финишировав в середине турнирной таблицы в десяти очках от зоны вылета.

Клуб из Сантандера выиграл в минувшем чемпионате 14 встреч из 42 проведенных при 12 ничьих и 16 фиаско, забивал и пропускал чуть менее гола за игры — 39 против 40.

В межсезонье «Расинг» отыграл семь контрольных поединков, встречаясь только с испанскими командами. В них он отпраздновал три виктории, расписал три мировые и раз уступил.

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Новой же первенство «зелено-белые» начали просто превосходно, разгромив на своем поле крепкий «Эйбар» со счетом 4:0, однако после этого проиграли в Барселоне «Эспаньолу» 0:2.

«Уэска»

«Уэска» прошлый розыгрыш Сегунды закончила во второй половине турнирной таблицы. Однако вылет команде особо не грозил, так как от опасной зоны она оторвалась на восемь пунктов.

«Оскенцы» за всю турнирную дистанцию расписали аж 19 мировых результатов за 42 проведенные игры, еще они 11 встреч выиграли и 12 матчей проиграли, забили и пропустили по 36 голов.

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В межсезонье «гранатово-синие» провели пять спарринг-встреч. Причем все с испанскими клубами. В этих поединках они победили только раз при трех фиаско и одной ничьей.

Новый же чемпионат Сегунды «Уэска» начала с гостевой мировой против «Бургоса» со счетом 1:1, после чего проиграла на своем поле «Тенерифе» со счетом 0:2.

В минувшем сезоне оба матча между собой эти клубы свели вничью — 0:0 и 1:1. Всего же за шесть очных встреч они четыре раза расписали мировые при двух выигрышах «Расинга». Причем все эти матчи были низовыми и более двух мячей в поединке они не проводили никогда.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Расинга» — 2.03, победа «Уэски» — 4.00, ничья — 3.25.

В данном противостоянии прогнозируем ничью, ведь зачастую в играх между собой они делят очки. И в то же время ждем, что она будет результативной.