ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»Тревожащий камбэк. «МЮ» героически преодолел проблемы, которые сам создал «Зенит» — «Урал»Разгром на классе. Чемпион уверенно расправился с одним из лидеров сезона Шон О'МэллиЭра Стерлинга подошла к концу. О’Мэлли снес голову чемпиона-выскочки
  • 00:12
    • Дубль Мбаппе обеспечил победу ПСЖ в матче Лиги 1 с «Лансом»
  • 23:59
    • Дубль Жиру помог «Милану» разгромить «Торино»
  • 22:05
    • Гол Калинского принес победу «Пари НН» в матче РПЛ с «Ростовом»
  • 21:46
    • 38-летняя Звонарева пробилась в основную сетку US Open
  • 21:29
    • «Спартак» не смог обыграть «Ахмат»
    Все новости спорта

    Команды снова согласятся на мировую?

    «Расинг» — «Уэска». Прогноз, ставка (к. 4.55) на футбол, чемпионат Испании, 28 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Расинг Прогнозы на Уэску
    Прогноз и ставки на «Расинг» — «Уэска»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Расинг»
    28 августа в рамках третьего тура испанской Сегунды сезона 2023/24 сантандерский «Расинг» на своем поле примет «Уэску». Начало — в 22:30 по мск. «Расинг» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 27 Августа 2023 года
    Расинг
  • Испания. Сегунда
    •  Расинг 20:30 Уэска Уэска
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Расинг»

    «Расинг» в прошлом сезоне только вернулся в Сегунду из третьего дивизиона и смог закрепиться во второй лиге, финишировав в середине турнирной таблицы в десяти очках от зоны вылета.

    Клуб из Сантандера выиграл в минувшем чемпионате 14 встреч из 42 проведенных при 12 ничьих и 16 фиаско, забивал и пропускал чуть менее гола за игры — 39 против 40.

    В межсезонье «Расинг» отыграл семь контрольных поединков, встречаясь только с испанскими командами. В них он отпраздновал три виктории, расписал три мировые и раз уступил.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Новой же первенство «зелено-белые» начали просто превосходно, разгромив на своем поле крепкий «Эйбар» со счетом 4:0, однако после этого проиграли в Барселоне «Эспаньолу» 0:2.

    «Уэска»

    «Уэска» прошлый розыгрыш Сегунды закончила во второй половине турнирной таблицы. Однако вылет команде особо не грозил, так как от опасной зоны она оторвалась на восемь пунктов.

    «Оскенцы» за всю турнирную дистанцию расписали аж 19 мировых результатов за 42 проведенные игры, еще они 11 встреч выиграли и 12 матчей проиграли, забили и пропустили по 36 голов.

    Все прогнозы на футбол

    В межсезонье «гранатово-синие» провели пять спарринг-встреч. Причем все с испанскими клубами. В этих поединках они победили только раз при трех фиаско и одной ничьей.

    Новый же чемпионат Сегунды «Уэска» начала с гостевой мировой против «Бургоса» со счетом 1:1, после чего проиграла на своем поле «Тенерифе» со счетом 0:2.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В минувшем сезоне оба матча между собой эти клубы свели вничью — 0:0 и 1:1. Всего же за шесть очных встреч они четыре раза расписали мировые при двух выигрышах «Расинга». Причем все эти матчи были низовыми и более двух мячей в поединке они не проводили никогда.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Расинга» — 2.03, победа «Уэски» — 4.00, ничья — 3.25.

    В данном противостоянии прогнозируем ничью, ведь зачастую в играх между собой они делят очки. И в то же время ждем, что она будет результативной.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Италия — Доминиканская Республика
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Австралия — Германия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Черногория — Египет
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ливан — Канада
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Енисей — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Филиппины — Ангола
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Япония — Финляндия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:10
    •  2.50
  • Прогноз на матч Литва — Мексика
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бернли — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Франция — Латвия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сент-Трюйден — Серкль Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лозанна — Винтертур
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Грассхоппер — Люцерн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Расинг» — «Уэска»: прогноз, ставка (4.55), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на футбол. Команды снова согласятся на мировую?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры