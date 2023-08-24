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    Прервет ли «Осасуна» беспроигрышную серию «Брюгге»?

    «Осасуна» — «Брюгге». Ставка (к. 1.94) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 24 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Брюгге»
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    «Брюгге» выиграл пять последних матчей кряду
    «Осасуна» сыграет на своем поле с «Брюгге» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:30 мск. «Осасуна» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Августа 2023 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 21:30 Брюгге Брюгге
  • Брюгге
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    «Осасуна»

    «Осасуна» в раунде плей-офф квалификации только начнет выступления в Лиге конференций. Клуб еще не проводил поединки еврокубков текущего сезона.

    Команда в предыдущем сезоне выступила вполне прилично. Памплонцы в Примере финишировали на высоком для себя седьмом месте.

    Коэффициенты матча Осасуна — Брюгге

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    В текущей кампании баски уже начали матчи испанской Ла Лиги. В первом туре они победили на выезде «Осасуну» (2:0), а во втором проиграли на своем поле «Атлетику» (0:2).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последних пяти поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив победил дважды при трех поражениях, поэтому у него все же не лучшая форма.

    «Брюгге»

    «Брюгге» с самого начала выступает в Лиге конференций. Он уже прошел два раунда квалификации турнира, справившись с датским «Орхусом», а также исландским «Акурейри».

    «Брюгге» не столь уверенно стартовал в своем чемпионате Бельгии. В четырех матчах команда смогла добыть 10 очков и вышла в лидеры первенства.

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    • По составу команда выглядит довольно мощно. Да и с атакой полный порядок: забито уже 14 мячей в четырех матчах чемпионата Бельгии.

    На сегодня у коллектива победная серия из пяти поединков кряду во всех турнирах с общей разницей 23-3, так что гости демонстрируют отличную форму.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Осасуну», коэффициент на победу которой равен 2,17. Успех «Брюгге» оценивается в 3,27, ничья — в 3,44.

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    В четырех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,94.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 3,20, ведь в четырех последних матчах гостей было забито больше 3,5 голов.

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    «Осасуна» — «Брюгге»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Осасуна» беспроигрышную серию «Брюгге»?
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