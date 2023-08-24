«Осасуна»
«Осасуна» в раунде плей-офф квалификации только начнет выступления в Лиге конференций. Клуб еще не проводил поединки еврокубков текущего сезона.
Команда в предыдущем сезоне выступила вполне прилично. Памплонцы в Примере финишировали на высоком для себя седьмом месте.
Коэффициенты матча Осасуна — Брюгге
В текущей кампании баски уже начали матчи испанской Ла Лиги. В первом туре они победили на выезде «Осасуну» (2:0), а во втором проиграли на своем поле «Атлетику» (0:2).
Все прогнозы на Лигу конференций
В последних пяти поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив победил дважды при трех поражениях, поэтому у него все же не лучшая форма.
«Брюгге»
«Брюгге» с самого начала выступает в Лиге конференций. Он уже прошел два раунда квалификации турнира, справившись с датским «Орхусом», а также исландским «Акурейри».
«Брюгге» не столь уверенно стартовал в своем чемпионате Бельгии. В четырех матчах команда смогла добыть 10 очков и вышла в лидеры первенства.
По составу команда выглядит довольно мощно. Да и с атакой полный порядок: забито уже 14 мячей в четырех матчах чемпионата Бельгии.
На сегодня у коллектива победная серия из пяти поединков кряду во всех турнирах с общей разницей 23-3, так что гости демонстрируют отличную форму.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Осасуну», коэффициент на победу которой равен 2,17. Успех «Брюгге» оценивается в 3,27, ничья — в 3,44.
В четырех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,94.
Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 3,20, ведь в четырех последних матчах гостей было забито больше 3,5 голов.