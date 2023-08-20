Испания (жен)
Испанки проводят чемпионат мира весьма мощно. Правда, в полуфинале команде пришлось изрядно потрудиться, дабы переиграть шведок (2:1).
Проиграла Испания (жен) на турнире лишь однажды. Оплеуха от японок (0:4) на групповой стадии сильно отрезвила, после чего испанки осечек не допускали.
В четвертьфинале испанки показали, что способны бороться до конца. В овертайме команда дожала нидерландок (2:1).
Вот только матчи с англичанками проходят для команды сложно. Из пяти последних очных поединков был выигран лишь один.
Наверняка испанки постараются использовать свои главные козыри. Испания (жен) будет активно атаковать с первых минут встречи.
Англия (жен)
Англия (жен) выиграла свою группу с 9 очками. Причем команде удалось отправить восвояси крепких китаянок.
Причем стоит отметить неплохой уровень реализации у британок. Не забивали они лишь в матче 1/8 финала, когда прошли нигериек лишь в серии пенальти.
В своем последнем поединке Англия (жен) добыла яркую викторию. Англичанки уверенно и красиво расправились с австралийками (3:1).
Последняя победа над испанками случилась четыре с половиной года назад. Тогда англичанки выиграли со счетом 2:1.
Нет сомнений, что в этом матче номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Впрочем, главным будет сдерживание атак испанок.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Испании (жен) предлагают — 2.82.
На викторию Англии (жен) дают — 2.96, ничья оценена — в 3.10.
Наш прогноз — Победа Испании (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.82. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.62.