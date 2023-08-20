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    Триумф испанок заказывали?!

    Испания (жен) — Англия (жен). Ставка (к. 2.82) и прогноз на футбол, женский чемпионат мира, 20 августа 2023 года

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    Женская сборная Испании
    Испания (жен) сыграет на своем поле с Англией (жен) в рамках финала женского чемпионата мира. Матч пройдет 20 августа, начало — в 13:00 мск. Испания (жен) — Англия (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Испания (жен)

    Испанки проводят чемпионат мира весьма мощно. Правда, в полуфинале команде пришлось изрядно потрудиться, дабы переиграть шведок (2:1).

    Проиграла Испания (жен) на турнире лишь однажды. Оплеуха от японок (0:4) на групповой стадии сильно отрезвила, после чего испанки осечек не допускали.

    В четвертьфинале испанки показали, что способны бороться до конца. В овертайме команда дожала нидерландок (2:1).

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    Вот только матчи с англичанками проходят для команды сложно. Из пяти последних очных поединков был выигран лишь один.

    Наверняка испанки постараются использовать свои главные козыри. Испания (жен) будет активно атаковать с первых минут встречи.

    Англия (жен)

    Англия (жен) выиграла свою группу с 9 очками. Причем команде удалось отправить восвояси крепких китаянок.

    Причем стоит отметить неплохой уровень реализации у британок. Не забивали они лишь в матче 1/8 финала, когда прошли нигериек лишь в серии пенальти.

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    • В своем последнем поединке Англия (жен) добыла яркую викторию. Англичанки уверенно и красиво расправились с австралийками (3:1).

    Последняя победа над испанками случилась четыре с половиной года назад. Тогда англичанки выиграли со счетом 2:1.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Впрочем, главным будет сдерживание атак испанок.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Испании (жен) предлагают — 2.82.

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    На викторию Англии (жен) дают — 2.96, ничья оценена — в 3.10.

    Испанки по уровню игры выглядят мощнее соперниц, и явно будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Победа Испании (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.82. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.62.

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    Испания (жен) — Англия (жен): прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на футбол. Триумф испанок заказывали?!
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