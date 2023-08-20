Испания (жен) сыграет на своем поле с Англией (жен) в рамках финала женского чемпионата мира. Матч пройдет 20 августа, начало — в 13:00 мск. Испания (жен) — Англия (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания (жен)

Испанки проводят чемпионат мира весьма мощно. Правда, в полуфинале команде пришлось изрядно потрудиться, дабы переиграть шведок (2:1).

Проиграла Испания (жен) на турнире лишь однажды. Оплеуха от японок (0:4) на групповой стадии сильно отрезвила, после чего испанки осечек не допускали.

В четвертьфинале испанки показали, что способны бороться до конца. В овертайме команда дожала нидерландок (2:1).

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Вот только матчи с англичанками проходят для команды сложно. Из пяти последних очных поединков был выигран лишь один.

Наверняка испанки постараются использовать свои главные козыри. Испания (жен) будет активно атаковать с первых минут встречи.

Англия (жен)

Англия (жен) выиграла свою группу с 9 очками. Причем команде удалось отправить восвояси крепких китаянок.

Причем стоит отметить неплохой уровень реализации у британок. Не забивали они лишь в матче 1/8 финала, когда прошли нигериек лишь в серии пенальти.

В своем последнем поединке Англия (жен) добыла яркую викторию. Англичанки уверенно и красиво расправились с австралийками (3:1).

Последняя победа над испанками случилась четыре с половиной года назад. Тогда англичанки выиграли со счетом 2:1.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Впрочем, главным будет сдерживание атак испанок.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Испании (жен) предлагают — 2.82.

На викторию Англии (жен) дают — 2.96, ничья оценена — в 3.10.

Испанки по уровню игры выглядят мощнее соперниц , и явно будут активны в атаке.

Наш прогноз — Победа Испании (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.82. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.62.