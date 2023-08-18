«Каза Пиа» сыграет на своем поле с «Спортингом» в рамках 2-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 18 августа, начало — в 22:15 мск. «Каза Пиа» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каза Пиа»

Эта команда лишь в прошлом сезоне вышла в элиту. Причем в Примейра-лиге «Каза Пиа» явно не затерялась, запомнившись рядом ярких поединков.

В летних поединках команда выглядела довольно выгодно. Например, в Кубке лиги «Каза Пиа» переиграла «Торринсе» (2:0).

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. В стартовом туре чемпионата «Каза Пиа» разгромила «Фаренсе» (3:0).

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В четырех летних поединках команда еще ни разу не пропустила в свои ворота. Причем забить в них удалось 8 мячей.

Между тем, «Каза Пиа» постарается дать бой одному из грандов португальского футбола. Хозяева наверняка явно будут действовать в расчете на надежность своих тылов.

«Спортинг»

Эта команда не столь успешно провела минувший сезон. Амбиций же у клуба громадье, но «Спортинг» финишировал только четвертым.

Атака лиссабонцев выглядит довольно выгодно. А вот проблемы в обороне никуда не делись, и пока непонятно, будут ли решены в ближайшей перспективе.

Стартовый матч в рамках чемпионата команда провела продуктивно. «Спортинг» сумел справиться с колючей «Визелой» (3:2).

Матчи с «Каза Пией» для команды традиционно складываются успешно. Все три очных поединка «Спортинг» выиграл.

«Спортинг» уж точно будет действовать первым номером. Гости по всем параметрам смотрятся мощнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Спортинга» предлагают — 1.46.

На викторию «Каза Пиа» дают — 6.90, ничья оценена — в 4.55.

Гости имеют сложности с надежностью собственных тылов , чем вполне может воспользоваться «Каза Пиа».

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.79. Еще вариант для ставки — Победа «Каза Пиа» или ничья за 2.76.