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    Без голепада не обойтись?!

    «Каза Пиа» — «Спортинг». Ставка (к. 2.79) и прогноз на футбол, Примейра-лига, 18 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Каза Пиа» — «Спортинг»
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    «Спортинг»
    «Каза Пиа» сыграет на своем поле с «Спортингом» в рамках 2-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 18 августа, начало — в 22:15 мск. «Каза Пиа» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 18 Августа 2023 года
    Каза Пия
  • Лиссабон
    •  Каза Пия 22:15 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
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    «Каза Пиа»

    Эта команда лишь в прошлом сезоне вышла в элиту. Причем в Примейра-лиге «Каза Пиа» явно не затерялась, запомнившись рядом ярких поединков.

    В летних поединках команда выглядела довольно выгодно. Например, в Кубке лиги «Каза Пиа» переиграла «Торринсе» (2:0).

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. В стартовом туре чемпионата «Каза Пиа» разгромила «Фаренсе» (3:0).

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    В четырех летних поединках команда еще ни разу не пропустила в свои ворота. Причем забить в них удалось 8 мячей.

    Между тем, «Каза Пиа» постарается дать бой одному из грандов португальского футбола. Хозяева наверняка явно будут действовать в расчете на надежность своих тылов.

    «Спортинг»

    Эта команда не столь успешно провела минувший сезон. Амбиций же у клуба громадье, но «Спортинг» финишировал только четвертым.

    Атака лиссабонцев выглядит довольно выгодно. А вот проблемы в обороне никуда не делись, и пока непонятно, будут ли решены в ближайшей перспективе.

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    • Стартовый матч в рамках чемпионата команда провела продуктивно. «Спортинг» сумел справиться с колючей «Визелой» (3:2).

    Матчи с «Каза Пией» для команды традиционно складываются успешно. Все три очных поединка «Спортинг» выиграл.

    «Спортинг» уж точно будет действовать первым номером. Гости по всем параметрам смотрятся мощнее соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Спортинга» предлагают — 1.46.

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    На викторию «Каза Пиа» дают — 6.90, ничья оценена — в 4.55.

    Гости имеют сложности с надежностью собственных тылов, чем вполне может воспользоваться «Каза Пиа».

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.79. Еще вариант для ставки — Победа «Каза Пиа» или ничья за 2.76.

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    «Каза Пиа» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.79), статистика, коэффициенты матча 18.08.2023. Прогнозы на футбол. Без голепада не обойтись?!
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