«Партизан»
В первом матче «Партизан» потерпел поражение со счетом 0:2 на выезде. Поэтому теперь ему нужно выигрывать с разницей хотя бы в два гола, чтобы перевести игру в дополнительное время.
Клуб уже провел три матча в чемпионате Сербии, где одержал две победы и одна ничья. Такие результаты позволяют ему идти лишь на третьей позиции с отставанием в два очка от «Црвены Звезды».
В летнее межсезонье «Партизан» провел 4 товарищеских матча: обыграл «Драву» (3:0), сыграл вничью с командой «Металац» (1:1) и уступил в играх против «Штурма» (1:2) и «Богемианс» (0:2).
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В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при двух поражениях и двух ничьих, поэтому с такой формой ему сложно рассчитывать на успех.
«Сабах»
Победа со счетом 2:0 на своем поле позволяет «Сабаху» подходить к ответному матче в относительном комфортном состоянии, поэтому теперь он может позволить себе даже проиграть с минимальной разницей.
Дебютант Лиги конференций с победы стартовал в еврокубках. Серебряный призер чемпионата Азербайджана «Сабах» прошел одну из лучших команд Латвии — РФШ (2:1 — победа дома и 2:0 — победа в гостях).
Стартовал новый сезон в чемпионате Азербайджана. Матч 1-го тура «Сабах» выиграл у «Габалы» (5:0). Следующую игру внутреннего первенства против «Сумгаита» перенесли.
Коллектив не знает поражений пять поединков кряду во всех турнирах при четырех победах в последних из них, поэтому с такой формой трудно поверить в его итоговую неудачу.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Партизан», коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех «Сабаха» оценивается в 4,72, ничья — в 3,80.
Гости не проиграли в пяти последних матчах при пяти победах.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Сабах» не проиграет за 2,13.
Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,91, ведь в трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.