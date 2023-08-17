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    Пройдет ли «Партизан» «Сабах»?

    «Партизан» — «Сабах» Баку. Ставка (к. 2.13) прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 17 августа 2023 года

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    «Партизан» — фаворит матча
    В четверг, 17 августа сербский «Партизан» на своём поле сыграет против азербайджанского «Сабаха». Это будет ответная игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 22:00 (мск). «Партизан» — «Сабах» Баку: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Августа 2023 года
    Партизан
  • Белград
    •  Партизан 22:00 Сабах Сабах
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Партизан»

    В первом матче «Партизан» потерпел поражение со счетом 0:2 на выезде. Поэтому теперь ему нужно выигрывать с разницей хотя бы в два гола, чтобы перевести игру в дополнительное время.

    Клуб уже провел три матча в чемпионате Сербии, где одержал две победы и одна ничья. Такие результаты позволяют ему идти лишь на третьей позиции с отставанием в два очка от «Црвены Звезды».

    В летнее межсезонье «Партизан» провел 4 товарищеских матча: обыграл «Драву» (3:0), сыграл вничью с командой «Металац» (1:1) и уступил в играх против «Штурма» (1:2) и «Богемианс» (0:2).

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    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при двух поражениях и двух ничьих, поэтому с такой формой ему сложно рассчитывать на успех.

    «Сабах»

    Победа со счетом 2:0 на своем поле позволяет «Сабаху» подходить к ответному матче в относительном комфортном состоянии, поэтому теперь он может позволить себе даже проиграть с минимальной разницей.

    Дебютант Лиги конференций с победы стартовал в еврокубках. Серебряный призер чемпионата Азербайджана «Сабах» прошел одну из лучших команд Латвии — РФШ (2:1 — победа дома и 2:0 — победа в гостях).

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    • Стартовал новый сезон в чемпионате Азербайджана. Матч 1-го тура «Сабах» выиграл у «Габалы» (5:0). Следующую игру внутреннего первенства против «Сумгаита» перенесли.

    Коллектив не знает поражений пять поединков кряду во всех турнирах при четырех победах в последних из них, поэтому с такой формой трудно поверить в его итоговую неудачу.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Партизан», коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех «Сабаха» оценивается в 4,72, ничья — в 3,80.

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    Гости не проиграли в пяти последних матчах при пяти победах.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Сабах» не проиграет за 2,13.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,91, ведь в трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Партизан» — «Сабах» Баку: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Партизан» «Сабах»?
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