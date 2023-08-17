В четверг, 17 августа сербский «Партизан» на своём поле сыграет против азербайджанского «Сабаха». Это будет ответная игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 22:00 (мск). «Партизан» — «Сабах» Баку: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Партизан»

В первом матче «Партизан» потерпел поражение со счетом 0:2 на выезде. Поэтому теперь ему нужно выигрывать с разницей хотя бы в два гола, чтобы перевести игру в дополнительное время.

Клуб уже провел три матча в чемпионате Сербии, где одержал две победы и одна ничья. Такие результаты позволяют ему идти лишь на третьей позиции с отставанием в два очка от «Црвены Звезды».

В летнее межсезонье «Партизан» провел 4 товарищеских матча: обыграл «Драву» (3:0), сыграл вничью с командой «Металац» (1:1) и уступил в играх против «Штурма» (1:2) и «Богемианс» (0:2).

Все прогнозы на Лигу конференций

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при двух поражениях и двух ничьих, поэтому с такой формой ему сложно рассчитывать на успех.

«Сабах»

Победа со счетом 2:0 на своем поле позволяет «Сабаху» подходить к ответному матче в относительном комфортном состоянии, поэтому теперь он может позволить себе даже проиграть с минимальной разницей.

Дебютант Лиги конференций с победы стартовал в еврокубках. Серебряный призер чемпионата Азербайджана «Сабах» прошел одну из лучших команд Латвии — РФШ (2:1 — победа дома и 2:0 — победа в гостях).

Стартовал новый сезон в чемпионате Азербайджана. Матч 1-го тура «Сабах» выиграл у «Габалы» (5:0). Следующую игру внутреннего первенства против «Сумгаита» перенесли.

Коллектив не знает поражений пять поединков кряду во всех турнирах при четырех победах в последних из них, поэтому с такой формой трудно поверить в его итоговую неудачу.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Партизан», коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех «Сабаха» оценивается в 4,72, ничья — в 3,80.

Гости не проиграли в пяти последних матчах при пяти победах.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Сабах» не проиграет за 2,13.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,91, ведь в трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.