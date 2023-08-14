На старте нового сезона испанской Сегунды «Тенерифе» на своем поле сыграет против «Овьедо». Матч запланирован на 14 августа, начало — в 22:30 по мск. «Тенерифе» — «Овьедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тенерифе»

В прошлом розыгрыше второго по значимости дивизиона Испании «Тенерифе» финишировал в середине турнирной таблицы и шансов даже на плей-офф не имел.

Островитяне за 42 проведенные игры добыли 14 викторий, причем 12 из них были домашними. Еще 15 встреч коллектив завершил вничью и 13 раз проиграл, разница мячей составила 42:37.

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«Сине-белые» активно готовились к новому сезону и провели шесть спаррингов, играя только с испанскими командами. В них они дважды победили, раз сыграли вничью и трижды проиграли.

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В преддверии этой игре «Тенерифе» обыграл в товарняке дубль «Вильярреала» со счетом 2:0. Отметим, что на трансферном рынке команда особой активности не проявила.

«Овьедо»

«Овьедо» закончил прошлый чемпионат второго дивизиона Испании на две строки выше, чем предстоящий противник, набрав всего на два очка больше.

«Карбайонцы» отпраздновали 16 викторий за всю турнирную дистанцию, 11 игр свели вничью и 15 раз уходили с поля поверженными, забили 34 мяча, а пропустили на гол больше.

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Громких трансферов «синие» летом не провели, подписав лишь несколько свободных агентов. Спаррингов они также отыграли шесть, проиграв только раз в них.

Еще они дважды победили и расписали три мировых исхода. Один из них пришелся на их последнюю встречу, где они обменялись голами с «Понферрадиной».

В прошлом сезоне «Овьедо» в играх с «Тенерифе» набрал четыре очка, выиграв в гостях 1:0 и расписав дома мировую 0:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тенерифе» предлагают — 2.10.

На викторию «Овьедо» дают — 3.93, ничья оценена — в 3.10.

В этой игре ставим на непроигрыш хозяев и низовой исход матча, ведь обе команды очень мало забивают и «Тенерифе» весьма неплохо играет дома.