«Морейренсе» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 1-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 14 августа, начало — в 20:45 мск. «Морейренсе» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Морейренсе»

Этот клуб по португальским меркам выглядит скромно. Да и вообще, «Морейренсе» крайне нестабилен как в плане игры, так и в плане результатов.

При этом «Морейренсе» уже умудрился вылететь из Кубка лиги. В серии пенальти команда уступила «Фаренсе».

Коэффициенты матча Морейренсе — Порту 1X2Новым игрокам 8.005.201.35Бонус$9500

После того команда сыграла контрольный поединок с «Арокой» (0:0). Так что проблемы с реализацией никуда не делись.

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Да и вообще, летние спарринги команда провела неудачно. В трех встречах не удалось забить ни разу.

Наверняка хозяева будут рады и ничьей. Вот только для этого нужно будет сдержать атаки одной из сильнейших команд Португалии.

«Порту»

«Порту» уже провел первый официальный поединок. Правда, в рамках Суперкубка Португалии «драконы» уступили «Бенфике» (0:2).

Команда провела четыре контрольных поединка. В них «Порту» добыл две победы при одной коллизии.

Свой последний контрольный поединок «Порту» провел не столь продуктивно. Встреча с «Райо Вальекано» завершилась ничьей (1:1).

Правда, до того команда потерпела поражение. С минимальным счетом «драконы» уступили «Вулверхэмптону».

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. Мехди Тареми и его партнеры смотрятся убедительнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Порту» предлагают — 1.37.

На викторию «Морейренсе» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.10.

Атака во главе с Тареми должна проявить себя во всей красе , так что ждем от «Порту» активности у ворот соперника.

Наш прогноз — Фора «Порту» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.48.