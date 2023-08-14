ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимоти БрэдлиЭти боксеры слишком рано завершили свою карьеру «Урал» — «Спартак»Холодный душ для «Спартака». Красно-белые подарили победу «Уралу», пропустив на последних секундах Madden NFL 24Madden NFL 24: все, что известно о симуляторе американского футбола за несколько дней до релиза
  • 07:38
    • Кокорин забил единственный гол «Фиорентины» в матче с ОФИ
  • 07:30
    • Неймар близок к переходу в «Аль-Хиляль»
  • 07:19
    • «ПСЖ» и Мбаппе возобновили переговоры по контракту
  • 07:08
    • Синнер вышел в финал «Мастерса» в Торонто
  • 00:27
    • «Реал» обыграл «Атлетик» в Примере, Беллингем забил гол в дебютном матче
  • 23:55
    • ПСЖ не смог забить «Лорьяну» в матче Лиги 1
  • 23:39
    • «Лейпциг» разгромил «Баварию» и стал обладателем Суперкубка Германии, у Ольмо — хет-трик
    Все новости спорта

    Уверенная победа «драконов»?

    «Морейренсе» — «Порту». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Примейра-лига, 14 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту
    Прогноз и ставки на «Морейренсе» — «Порту»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Порту»
    «Морейренсе» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 1-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 14 августа, начало — в 20:45 мск. «Морейренсе» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 14 Августа 2023 года
    Морейренсе
  • Морейра-де-Конегуш
    •  Морейренсе 20:45 Порту Порту
  • Порту
    •

    «Морейренсе»

    Этот клуб по португальским меркам выглядит скромно. Да и вообще, «Морейренсе» крайне нестабилен как в плане игры, так и в плане результатов.

    При этом «Морейренсе» уже умудрился вылететь из Кубка лиги. В серии пенальти команда уступила «Фаренсе».

    Коэффициенты матча Морейренсе — Порту

    1X2Новым игрокам
  • 8.005.201.35Бонус$9500
    •

    После того команда сыграла контрольный поединок с «Арокой» (0:0). Так что проблемы с реализацией никуда не делись.

    Все прогнозы на футбол

    Да и вообще, летние спарринги команда провела неудачно. В трех встречах не удалось забить ни разу.

    Наверняка хозяева будут рады и ничьей. Вот только для этого нужно будет сдержать атаки одной из сильнейших команд Португалии.

    «Порту»

    «Порту» уже провел первый официальный поединок. Правда, в рамках Суперкубка Португалии «драконы» уступили «Бенфике» (0:2).

    Команда провела четыре контрольных поединка. В них «Порту» добыл две победы при одной коллизии.

  • Что смотреть в августе: «Ливерпуль» против «Челси», дебют Кейна в «Баварии», встреча ПСЖ и «Ланса»
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в августе
  • 11/08/2023

    • Свой последний контрольный поединок «Порту» провел не столь продуктивно. Встреча с «Райо Вальекано» завершилась ничьей (1:1).

    Правда, до того команда потерпела поражение. С минимальным счетом «драконы» уступили «Вулверхэмптону».

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. Мехди Тареми и его партнеры смотрятся убедительнее соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Порту» предлагают — 1.37.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Морейренсе» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.10.

    Атака во главе с Тареми должна проявить себя во всей красе, так что ждем от «Порту» активности у ворот соперника.

    Наш прогноз — Фора «Порту» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.48.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Брест — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Енисей — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Базель — Лозанна
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Брентфорд — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Клермон — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Люцерн — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Лугано — Ивердон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лиллестрём — Викинг
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Олесунн — Хам-Кам
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Волгарь — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Морейренсе» — «Порту»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «драконов»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры