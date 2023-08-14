«Морейренсе»
Этот клуб по португальским меркам выглядит скромно. Да и вообще, «Морейренсе» крайне нестабилен как в плане игры, так и в плане результатов.
При этом «Морейренсе» уже умудрился вылететь из Кубка лиги. В серии пенальти команда уступила «Фаренсе».
Коэффициенты матча Морейренсе — Порту
После того команда сыграла контрольный поединок с «Арокой» (0:0). Так что проблемы с реализацией никуда не делись.
Да и вообще, летние спарринги команда провела неудачно. В трех встречах не удалось забить ни разу.
Наверняка хозяева будут рады и ничьей. Вот только для этого нужно будет сдержать атаки одной из сильнейших команд Португалии.
«Порту»
«Порту» уже провел первый официальный поединок. Правда, в рамках Суперкубка Португалии «драконы» уступили «Бенфике» (0:2).
Команда провела четыре контрольных поединка. В них «Порту» добыл две победы при одной коллизии.
Свой последний контрольный поединок «Порту» провел не столь продуктивно. Встреча с «Райо Вальекано» завершилась ничьей (1:1).
Правда, до того команда потерпела поражение. С минимальным счетом «драконы» уступили «Вулверхэмптону».
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. Мехди Тареми и его партнеры смотрятся убедительнее соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Порту» предлагают — 1.37.
На викторию «Морейренсе» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.10.
Наш прогноз — Фора «Порту» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.48.