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    «Хапоэль» уедет из Литвы с победой

    «Паневежис» — «Хапоэль Беэр-Шева». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

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    «Вильярреал» — «Хапоэль»
    В четверг, 3 августа «Паневежис» на своём поле сыграет против «Хапоэля» из Беэр-Шевы. Это будет ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 19:00 (мск). «Паневежис» — «Хапоэль Беэр-Шева»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Паневежис
  • Паневежис
    •  Паневежис 19:00 Хапоэль Б-Ш Хапоэль Б-Ш
  • Беэр-Шева
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    «Паневежис»

    Прервалась белая серия игр «Паневежиса», которая состояла из 10 матчей. Литовский клуб на выезде с минимальным счетом проиграл израильскому коллективу «Хапоэль» из Беэр-Шевы (0:1).

    В первом раунде Лиги конференций «Паневежис» переиграл молдавский «Милсами» (2:2 — ничья дома и 1:0 — победа в гостях).

    На данный момент «Паневежис» идет в лидерах чемпионата Литвы. В 23-ёх матчах команда набрала 58 очков. Это на 6 баллов больше, чем у действующего чемпиона — «Жальгириса».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В центральной битве 24-го тура, а возможно и всего сезона, «Паневежис» нанес поражение своему главному конкуренту в битве за чемпионский титул. Был обыгран «Жальгирис» со счётом 2:1.

    «Хапоэль» Беэр-Шева

    Гол Шей Элиаша на 35-й минуте, так и остался единственным и победным в противостоянии с «Паневежисом» (1:0).

    «Хапоэль» из Беэр-Шевы завоевал серебряные медали чемпионата Изралия, уступив трон «Маккаби» из Хайфы.

    В прошлом еврокубковом сезоне команда также стартовала со второй стадии отбора Лиги конференций. Преодолели три квалификационных раунда, обыграв по пути минское «Динамо» (3:1), швейцарский «Лугано» (5:1) и румынский клуб «Университатя Крайова» (2:2 — сумма двухматчевой дуэли и 4:3 — победа в серии пенальти).

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  • 31/07/2023

    • В итоги футболисты из Беэр-Шевы вышли в групповой этап Лиги конференций. В основной сетке «Хапоэль» бился против австрийской «Аустрии», испанского «Вильярреала» и польского «Леха». В итоге израильский коллектив занял третье место в квартете и покинул еврокубки.

    26 августа стартует новый сезон чемпионата Израиля. «Хапоэль» Беэр-Шева на своем поле примет «Хапоэль» Эран Хадера.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в гостей. На победу «Паневежиса» можно поставить за 3.24, ничью оценивают в 3.32. А на победу «Хапоэль Беэр-Шева» — 2.24.

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    Прогноз: Это тот случай, когда фаворит должен побеждать. «Хапоэль» наверняка уедет из Литвы с победой.

    Ставка: Победа «Хапоэля» коэффициентом 2.24.

    Альтернативный прогноз: «Хапоэль» из Беэр-Шевы достаточно атакующая команда, так что можно ожидать результативную игру.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.12.

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    «Паневежис» — «Хапоэль Беэр-Шева»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. «Хапоэль» уедет из Литвы с победой
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