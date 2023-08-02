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    «Карабаху» удастся переломить ход встречи?

    «Карабах» — «Ракув». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 2 августа 2023 года

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    «Ракув» — «Карабах». Лига чемпионов 2023/2024
    В среду, 2 августа «Карабах» на своём поле сыграет против «Ракува». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. «Карабах» — «Ракув»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 02 Августа 2023 года
    Карабах
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Карабах 19:00 Ракув Ракув
  • Ченстохова
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    «Карабах»

    «Карабах» не удержал ничью в первом матче противостояния с польским клубом «Ракув» (2:3). По ходу матча чемпион Азербайджана смог отыграть отставание в два мяча.

    На 73-й и 75-й минутах поединка дублем отметился албанский нападающий «Карабаха» Редон Джиджа и восстановил равновесие на табло. Однако в компенсированное время «скакуны» пропустили третий гол и проиграли.

    Первый раунд Лиги чемпионов «Карабах» преодолел без проблем, обыграв лучшую команду Гибралтара — «Линкольн» (4:0 — победа дома и 2:1 — победа в гостях).

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    В летнее межсезонье «Карабах» провел три контрольные игры. В первой товарищеской игре азербайджанская команды сыграла вничью с венгерским «Ференцварошом» (3:3), потом было поражение от польской «Легии» (0:2) и победа над болгарским клубом ЦСКА (1:0).

    Скоро стартует новый сезон в чемпионате Азербайджана. В первом туре «Карабах» сыграет против клуба «Зиря». Игра пройдет в пятницу, 4 августа.

    «Ракув»

    Гол немецкого полузащитника Сонни Киттеля на 91- минуте матча принес «Ракуву» победу над «Карабахом» в Лиге чемпионов (3:2).

    Польский клуб и открыл счет в противостоянии с чемпионом Азербайджана. Сначала случился автогол в исполнении игрока «Карабаха» Элвина Джафаргулиева, а затем Фабиан Пясецкий удвоил преимущество «Ракува».

    В середине второго тайма «Ракув» растерял преимущество, пропустив дважды. Все шло к ничьей, пока Киттель не забил победный гол.

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    • На предыдыдущей стадии отбора «Ракув» оказался сильнее чемпиона Эстонии — «Флоры» (4:0 — по сумме двух матчей).

    «Ракув» с победы стартовал в чемпионате Польши. В домашней игре действующий чемпион разгромил команду «Ягеллония Белосток» (3:0). Игра 2-го тура «Корона Кельце» — «Ракув» была перенесена в связи с участием чемпиона Польши в квалификации Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяева. На победу «Карабаха» можно поставить за 2.01, ничью оценивают в 3.38, а на победу «Ракува» — в 3.82.

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    Прогноз: «Карабах» в родных стенах очень силен и вполне способен не только выиграть у польского визави, но и совершить камбэк, чтобы завоевать путевку в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Наш выбор в пользу хозяев.

    Ставка: Победа «Карабаха» с коэффициентом 2.01.

    Альтернативный прогноз: «Ракув» и «Карабах» — команды забивные и вполне могут снова устроить голевое шоу, как это сделали в первом матче.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.26.

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    «Карабах» — «Ракув»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на футбол. «Карабаху» удастся переломить ход встречи?
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