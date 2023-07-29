Во 2-м туре чемпионата Швейцарии «Лугано» примет «Санкт-Галлен». Начало матча — 29 июля в 19:00 по московскому времени. «Лугано» — «Санкт-Галлен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лугано»

В стартовом туре чемпионата Швейцарии «Лугано» добился самой крупной победы среди всех участников нового сезона. Бронзовый призер прошлого первенства в гостях разгромил новичка Суперлиги — «Лозанна Уши» (3:0).

«Белые» открыли счет уже на 9-й минуте игры благодаря голу Штеффена. Во втором тайме гости оформили еще два безответных гола и уверенно довели дело до победы.

Перед стартом турнира «Лугано» эффективно провел предсезонку. Клуб из одноименного города сыграл три товарищеских поединка и одержал две победы при одной ничьей.

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В прошлом сезоне «Лугано» имел шанс завоевать трофей. «Белые» дошли до финала Кубка Швейцарии, но потерпели поражение от швейцарского «Янг Бойза» (2:3).

«Санкт-Галлен»

«Санкт-Галлен» в прошлом сезоне не смог пробиться в еврокубки, завершив чемпионат на шестом месте в таблице. Отставание от пятого «Базеля» составило два балла.

Новую кампанию подопечные Петера Цайдлера начали с победы над «Базелем» дома (2:1). При счете 1:1 гости остались в меньшинстве после удаления Барри. «Санкт-Галлен» воспользовался численным преимуществом и забил победный гол за 4 минуты до окончания основного времени матча.

После первого тура двукратный чемпион Швейцарии сыграл товарищеский матч против «Валенсии». Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу испанской команды.

«Санкт-Галлен» открыл счет уже на 3-й минуте, но этот гол так и остался единственным для швейцарцев. Уже к 18-й минуте «Валенсия» вела в счете, а на старте второй половины упрочила свое преимущество.

Прогноз и ставки

Фаворитом матча по мнению букмекеров является «Лугано». На победу хозяев поля предлагают коэффициент 2.30.

Виктория «Санкт-Галлена» оценивается с коэффициентом 2.85, ничья идет за 3.70.

Обе команды удачно стартовали в новом сезоне и намерены развить свое преимущество.

В этом матче сделаем ставку на то, что команды обменяются голами в первом тайме. Коэффициент на это событие равен 3.45.