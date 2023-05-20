«Шальке» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» в рамках 33-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 мая, начало — в 16:30 мск. «Шальке» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шальке»

«Шальке» продолжает борьбу за выживание в немецкой Бундеслиги. В настоящий момент «Кобальтовые» занимают 16-е место в зоне плей-офф за выживание.

Гельзенкирхенцы сейчас лишь на один балл опережают «Штутгарт» в зоне вылета. На столько же баллов они отстают от безопасной 15-й строчки. Поэтому можно сделать вывод, что вся борьба еще впереди и она обещает быть жаркой.

Коэффициенты матча Шальке 04 — Айнтрахт Ф 1X2Новым игрокам 2.903.752.25Бонус$9500

Из Кубка Германии подопечные Томаса Райса вылетели уже давно, а вот в немецком первенстве провели 32 игры, в которых смогли 31 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых 65 мячей.

Все прогнозы на Бундеслигу

В трех последних поединках коллектив одержал две победы при одном поражении, поэтому, в целом, находится в неплохой форме.

«Айнтрахт»

Команда еще имеет шансы на попадание в зону еврокубков по итогам сезона. «Айнтрахт» занимает 8-е место в турнирной таблице и отстает от необходимой 6-й строчки на 3 балла.

Чуть ранее команда имела куда больше возможностей забраться в зону еврокубков, но затем «Айнтрахт» забуксовал. До прошлого тура «Орлы» не выигрывали в Бундеслиге 10 матчей подряд. За этот период «Айнтрахт» 5 встреч вничью и 5 раз проиграл.

3 мая команда вышла в финал Кубка Германии, обыграв «Штутгарт» (3:2). Команда проигрывала 0:1 после первого тайма, но во втором отрезке смогла забить 3 быстрых гола.

В четырех последних матчах клуб потерпел одно поражение при двух победах, поэтому способен увезти три очка домой.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Айнтрахт», коэффициент на победу которого равен 2,32. Успех «Шальке» оценивается в 2,93, ничья — в 3,74.

В двух из трех последних матчей гостей первым забивал их соперник.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Шальке» забьет 1-й гол за 2,08.

Еще один вариант ставки — «Шальке» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,79, ведь в двух из трех последних матчей хозяев они выиграли с тотал больше 2,5 голов.