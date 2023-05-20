«Шальке»
«Шальке» продолжает борьбу за выживание в немецкой Бундеслиги. В настоящий момент «Кобальтовые» занимают 16-е место в зоне плей-офф за выживание.
Гельзенкирхенцы сейчас лишь на один балл опережают «Штутгарт» в зоне вылета. На столько же баллов они отстают от безопасной 15-й строчки. Поэтому можно сделать вывод, что вся борьба еще впереди и она обещает быть жаркой.
Коэффициенты матча Шальке 04 — Айнтрахт Ф
Из Кубка Германии подопечные Томаса Райса вылетели уже давно, а вот в немецком первенстве провели 32 игры, в которых смогли 31 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых 65 мячей.
В трех последних поединках коллектив одержал две победы при одном поражении, поэтому, в целом, находится в неплохой форме.
«Айнтрахт»
Команда еще имеет шансы на попадание в зону еврокубков по итогам сезона. «Айнтрахт» занимает 8-е место в турнирной таблице и отстает от необходимой 6-й строчки на 3 балла.
Чуть ранее команда имела куда больше возможностей забраться в зону еврокубков, но затем «Айнтрахт» забуксовал. До прошлого тура «Орлы» не выигрывали в Бундеслиге 10 матчей подряд. За этот период «Айнтрахт» 5 встреч вничью и 5 раз проиграл.
3 мая команда вышла в финал Кубка Германии, обыграв «Штутгарт» (3:2). Команда проигрывала 0:1 после первого тайма, но во втором отрезке смогла забить 3 быстрых гола.
В четырех последних матчах клуб потерпел одно поражение при двух победах, поэтому способен увезти три очка домой.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Айнтрахт», коэффициент на победу которого равен 2,32. Успех «Шальке» оценивается в 2,93, ничья — в 3,74.
В двух из трех последних матчей гостей первым забивал их соперник.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Шальке» забьет 1-й гол за 2,08.
Еще один вариант ставки — «Шальке» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,79, ведь в двух из трех последних матчей хозяев они выиграли с тотал больше 2,5 голов.