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    Выберется ли «Шальке» из опасной зоны?

    «Шальке» — «Айнтрахт». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Бундеслига, 20 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Айнтрахт»
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    «Шальке» идет на 16-м месте
    «Шальке» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» в рамках 33-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 мая, начало — в 16:30 мск. «Шальке» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Мая 2023 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 16:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Шальке»

    «Шальке» продолжает борьбу за выживание в немецкой Бундеслиги. В настоящий момент «Кобальтовые» занимают 16-е место в зоне плей-офф за выживание.

    Гельзенкирхенцы сейчас лишь на один балл опережают «Штутгарт» в зоне вылета. На столько же баллов они отстают от безопасной 15-й строчки. Поэтому можно сделать вывод, что вся борьба еще впереди и она обещает быть жаркой.

    Коэффициенты матча Шальке 04 — Айнтрахт Ф

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    Из Кубка Германии подопечные Томаса Райса вылетели уже давно, а вот в немецком первенстве провели 32 игры, в которых смогли 31 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых 65 мячей.

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    В трех последних поединках коллектив одержал две победы при одном поражении, поэтому, в целом, находится в неплохой форме.

    «Айнтрахт»

    Команда еще имеет шансы на попадание в зону еврокубков по итогам сезона. «Айнтрахт» занимает 8-е место в турнирной таблице и отстает от необходимой 6-й строчки на 3 балла.

    Чуть ранее команда имела куда больше возможностей забраться в зону еврокубков, но затем «Айнтрахт» забуксовал. До прошлого тура «Орлы» не выигрывали в Бундеслиге 10 матчей подряд. За этот период «Айнтрахт» 5 встреч вничью и 5 раз проиграл.

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  • 15/05/2023

    • 3 мая команда вышла в финал Кубка Германии, обыграв «Штутгарт» (3:2). Команда проигрывала 0:1 после первого тайма, но во втором отрезке смогла забить 3 быстрых гола.

    В четырех последних матчах клуб потерпел одно поражение при двух победах, поэтому способен увезти три очка домой.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Айнтрахт», коэффициент на победу которого равен 2,32. Успех «Шальке» оценивается в 2,93, ничья — в 3,74.

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    В двух из трех последних матчей гостей первым забивал их соперник.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Шальке» забьет 1-й гол за 2,08.

    Еще один вариант ставки — «Шальке» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,79, ведь в двух из трех последних матчей хозяев они выиграли с тотал больше 2,5 голов.

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    «Шальке» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Шальке» из опасной зоны?
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