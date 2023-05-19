«Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «Вересом» в рамках 27-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 19 мая, начало — в 17:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Верес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Донецк

«Горняки» лидируют в УПЛ. Причем отрыв от идущих следом днепрян составляет всего лишь 2 зачетных балла за 4 тура до финиша.

У дончан лучшая атака в лиге — 60 забитых мячей. Да и проиграла команда Игоря Йовичевича лишь один раз в чемпионате.

В минувшем туре чемпионата «Шахтер» Донецк добыл викторию. На выезде «горняки» уверенно разобрались с «Ингульцом» (0:2).

Все прогнозы на футбол

«Верес» для дончан — настоящая сладкая булочка. Еще ни разу ровенчанам не удавалось отбирать очки у «Шахтера».

В этой встрече «горняки» наверняка будут активно атаковать, несмотря на отсутствие Артема Бондаренко. Хавбек получил очень странную четвертую желтую карточку в последнем матче.

«Верес»

Нынешний сезон для ровенского клуба складывается крайне сложно. «Верес» сражается за выживание в элите украинского футбола.

Сейчас команда Юрия Вирта находится на 10 месте. Причем главным бичом команды является слабая реализация: забит всего 31 мяч в 26 поединках.

Минувший тур УПЛ сложился для команды успешно. Дома подопечные Вирта минимально одолели «Металлист 1925».

До того ровенчане не забивали в двух матчах кряду. Да и отрыв от зоны стыков зыбкий, и составляет лишь один турнирный балл.

Гости явно не собираются сдаваться на милость фаворита. «Верес» клюет очки по зернышку, и уж точно постарается дать бой лидеру чемпионата.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.17.

На викторию «Вереса» дают — 17.00, ничья оценена — в 7.40.

Команда Йовичевича наверняка будет активно атаковать с первых минут матча, и уж точно не допустит потери очков .

Наш прогноз — Фора «Шахтера» Донецк -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.28.