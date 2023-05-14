«Болонья» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 14 мая, начало — в 19:00 мск. «Болонья» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, уже не имея шансов на еврокубки. «Болонья» уже не имеет турнирных задач, разве что сохранить свои позиции в чемпионате.

«Россоблу» довольно много пропустили, как для команды из первой десятки в Серии А — 44 гола в 34-х встречах при 43-х забитых.

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В последних 6-ти встречах Серии А «Болонья» обыграла только «Аталанту» (2:0), дважды проиграла и трижды сыграла вничью. В последнем туре клуб разошелся на выезде миром с «Сассуоло» (1:1).

Все прогнозы на Серию А

В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при двух поражениях, так что его форма не сулит ему успеха.

«Рома»

Римляне нынешний сезон в чемпионате Италии вряд ли могут записать себе в актив. «Волки» имеют шансы попасть в еврокубки.

Сейчас «Рома» занимает седьмое место в итальянской Серии А. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет пять очков, так что, скорее всего, попасть в главный еврокубок у нее есть шанс только через Лигу Европы.

Там, к слову, клуб выступает успешно, где дошел в полуфинала, в котором выиграл первый матч на своем поле у «Байера» (1:0).

Эта победа прервала безвыигрышную серию коллектива на четырех поединках. В Серии А он не побеждает четыре матча кряду, поэтому у гостей не лучшая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Рому», коэффициент на победу которой равен 2,46. Успех «Болоньи» оценивается в 3,18, ничья — в 3,13.

В пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,03.

Еще один вариант ставки — «Рома» выиграет за 2,46, ведь в отличие от соперника, у нее есть турнирная мотивация.