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    Вернется ли «Рома» к победам в Серии А?

    «Болонья» — «Рома». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Серия А, 14 мая 2023 года

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    «Рома» занимает 7-е место
    «Болонья» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 14 мая, начало — в 19:00 мск. «Болонья» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Мая 2023 года
    Болонья
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    •  Болонья 19:00 Рома Рома
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    «Болонья»

    Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, уже не имея шансов на еврокубки. «Болонья» уже не имеет турнирных задач, разве что сохранить свои позиции в чемпионате.

    «Россоблу» довольно много пропустили, как для команды из первой десятки в Серии А — 44 гола в 34-х встречах при 43-х забитых.

    Коэффициенты матча Болонья — Рома

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    В последних 6-ти встречах Серии А «Болонья» обыграла только «Аталанту» (2:0), дважды проиграла и трижды сыграла вничью. В последнем туре клуб разошелся на выезде миром с «Сассуоло» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при двух поражениях, так что его форма не сулит ему успеха.

    «Рома»

    Римляне нынешний сезон в чемпионате Италии вряд ли могут записать себе в актив. «Волки» имеют шансы попасть в еврокубки.

    Сейчас «Рома» занимает седьмое место в итальянской Серии А. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет пять очков, так что, скорее всего, попасть в главный еврокубок у нее есть шанс только через Лигу Европы.

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    • Там, к слову, клуб выступает успешно, где дошел в полуфинала, в котором выиграл первый матч на своем поле у «Байера» (1:0).

    Эта победа прервала безвыигрышную серию коллектива на четырех поединках. В Серии А он не побеждает четыре матча кряду, поэтому у гостей не лучшая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Рому», коэффициент на победу которой равен 2,46. Успех «Болоньи» оценивается в 3,18, ничья — в 3,13.

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    В пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,03.

    Еще один вариант ставки — «Рома» выиграет за 2,46, ведь в отличие от соперника, у нее есть турнирная мотивация.

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    «Болонья» — «Рома»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Рома» к победам в Серии А?
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