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    «Чикаго Файр» начнет за здравие

    «Чикаго Файр» — «Сент-Луис Сити». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Кубок США Оупен, 10 мая 2023 года

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    Джердан Шакири
    «Чикаго Файр» сыграет на своем поле с «Сент-Луис Сити» в рамках 1/16 финала Кубка США Оупен. Матч пройдет 10 мая, начало — в 03:00 мск. «Чикаго Файр» — «Сент-Луис Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. Кубок 10 Мая 2023 года
    Чикаго Файр
  • Чикаго
    •  Чикаго Файр 03:00 Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
  • США. Кубок
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    «Чикаго Файр»

    Эта команда находится на 14 месте в турнирной таблице МЛС. «Чикаго Файр» набрал лишь 11 очков в 10 поединках чемпионата.

    Вот только проблемы в обороне никуда не делись. В 10 матчах в воротах «Чикаго Файр» побывало уже 16 мячей.

    В минувшем туре команда провалилась. На выезде «Чикаго Файр» разгромно уступил «Нэшвиллу» (3:0).

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    Зато до того команда добыла ничейный результат. «Чикаго Файр» дома расписал мировую с «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:1).

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются сыграть как можно активнее в атаке. В Кубке чикагцы мотивированы максимальным образом.

    «Сент-Луис Сити»

    Эта команда начала текущий сезон куда ярче. На данный момент «Сент-Луис Сити» пребывает на 2 месте в таблице.

    С атакой у команды дела складываются достаточно позитивно. В 10 сыгранных поединках она отличилась 22 результативными ударами.

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    • Минувший тур чемпионата команда вновь провела не лучшим образом. «Сент-Луис Сити» дома «Портленд Тимберс» (1:2).

    Это поражение стало для команды уже третьим в чемпионате. Да и пропускает «Сент-Луис Сити» довольно часто: 12 мячей в 10 матчах.

    «Сент-Луис Сити» уж точно будет действовать вторым номером. Вот только моральное состояние игроков после последних неудач позитивным не назовешь.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Чикаго Файр» предлагают — 1.77.

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    На викторию «Сент-Луис Сити» дают — 4.06, ничья оценена — в 3.50.

    Хозяева, несмотря на все свои проблемы, выглядят сильнее соперника, и явно сыграют с позиции силы.

    Наш прогноз — Победа «Чикаго Файр» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.00.

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    «Чикаго Файр» — «Сент-Луис Сити»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 10.05.2023. Прогнозы на футбол. «Чикаго Файр» начнет за здравие
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