«Чикаго Файр»
Эта команда находится на 14 месте в турнирной таблице МЛС. «Чикаго Файр» набрал лишь 11 очков в 10 поединках чемпионата.
Вот только проблемы в обороне никуда не делись. В 10 матчах в воротах «Чикаго Файр» побывало уже 16 мячей.
В минувшем туре команда провалилась. На выезде «Чикаго Файр» разгромно уступил «Нэшвиллу» (3:0).
Зато до того команда добыла ничейный результат. «Чикаго Файр» дома расписал мировую с «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:1).
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются сыграть как можно активнее в атаке. В Кубке чикагцы мотивированы максимальным образом.
«Сент-Луис Сити»
Эта команда начала текущий сезон куда ярче. На данный момент «Сент-Луис Сити» пребывает на 2 месте в таблице.
С атакой у команды дела складываются достаточно позитивно. В 10 сыгранных поединках она отличилась 22 результативными ударами.
Минувший тур чемпионата команда вновь провела не лучшим образом. «Сент-Луис Сити» дома «Портленд Тимберс» (1:2).
Это поражение стало для команды уже третьим в чемпионате. Да и пропускает «Сент-Луис Сити» довольно часто: 12 мячей в 10 матчах.
«Сент-Луис Сити» уж точно будет действовать вторым номером. Вот только моральное состояние игроков после последних неудач позитивным не назовешь.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Чикаго Файр» предлагают — 1.77.
На викторию «Сент-Луис Сити» дают — 4.06, ничья оценена — в 3.50.
Хозяева, несмотря на все свои проблемы,
Наш прогноз — Победа «Чикаго Файр» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.00.