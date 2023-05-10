«Чикаго Файр» сыграет на своем поле с «Сент-Луис Сити» в рамках 1/16 финала Кубка США Оупен. Матч пройдет 10 мая, начало — в 03:00 мск. «Чикаго Файр» — «Сент-Луис Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго Файр»

Эта команда находится на 14 месте в турнирной таблице МЛС. «Чикаго Файр» набрал лишь 11 очков в 10 поединках чемпионата.

Вот только проблемы в обороне никуда не делись. В 10 матчах в воротах «Чикаго Файр» побывало уже 16 мячей.

В минувшем туре команда провалилась. На выезде «Чикаго Файр» разгромно уступил «Нэшвиллу» (3:0).

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Зато до того команда добыла ничейный результат. «Чикаго Файр» дома расписал мировую с «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:1).

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются сыграть как можно активнее в атаке. В Кубке чикагцы мотивированы максимальным образом.

«Сент-Луис Сити»

Эта команда начала текущий сезон куда ярче. На данный момент «Сент-Луис Сити» пребывает на 2 месте в таблице.

С атакой у команды дела складываются достаточно позитивно. В 10 сыгранных поединках она отличилась 22 результативными ударами.

Минувший тур чемпионата команда вновь провела не лучшим образом. «Сент-Луис Сити» дома «Портленд Тимберс» (1:2).

Это поражение стало для команды уже третьим в чемпионате. Да и пропускает «Сент-Луис Сити» довольно часто: 12 мячей в 10 матчах.

«Сент-Луис Сити» уж точно будет действовать вторым номером. Вот только моральное состояние игроков после последних неудач позитивным не назовешь.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Чикаго Файр» предлагают — 1.77.

На викторию «Сент-Луис Сити» дают — 4.06, ничья оценена — в 3.50.

Хозяева, несмотря на все свои проблемы, выглядят сильнее соперника , и явно сыграют с позиции силы.

Наш прогноз — Победа «Чикаго Файр» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.00.