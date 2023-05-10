«Шарлотт»
«Шарлотт», который в прошлом розыгрыше Кубка США был остановлен на стадии 1/8 финала, в этот сезоне уже успел пройти один раунд, одолев на предыдущем этапе 4:1 «Торменту».
В регулярном чемпионате МЛС «корона» на текущий момент по итогам 11 проведенных встреч разместилась на 12 позиции в своей конференции, но отрыв от зоны плей-офф совсем незначительный.
В отрезке последних пяти встреч с учетом всех турниров «черно-синие» по разу уступали и играли вничью, а также трижды победили, в том числе и в прошлом матче дома, одолев «Нью-Йорк Сити» 3:2.
На своей территории «Шарлотт» не знает горечи поражений на протяжении последних пяти поединков, сперва дважды расписав мировые в этом отрезке, а потом трижды кряду победив.
«Орландо Сити»
«Орландо Сити» — действующий победитель Кубка США. В финале прошлого сезона он одолел «Сакраменто Репаблик» со счетом 3:0. И поэтому в этот сезоне он только в данной стадии берет свой старт.
В регулярном чемпионате МЛС «львы» находятся на девятой позиции в той же конференции, что и предстоящий противник, имея на своем счету на два очка больше.
На протяжении минувших шести поединках коллектив неизменно чередует выигрыши с проигрышами. В своей последней проведенной встрече он уступил в гостях 0:2 «Монреалю».
«Орландо Сити» потерпел фиаско в своем последнем выездном матче, а перед этим не проигрывал вне родных стен на протяжении четырех игр, дважды выиграв за это время.
В истории противостоянии этих клубов насчитывается только три очных поединка, два из которых остались за «Орландо» и раз выиграл «Шарлотт». Причем во всех был одинаковый счет — 2:1.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Шарлотт» — 2.40, победа «Орландо Сити» — 2.60, ничья — 3.00.
Проход: «Шарлотт» — 1.83; «Орландо Сити» — 1.91.
Прогнозируем, что действующий обладатель Кубка США сможет преодолеть эту стадию, справившись с довольно-таки удобным для него соперником.
Также ждем от этого поединка верхового исхода и голы в обе стороны, учитывая статистику их очных встреч.