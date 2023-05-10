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    «Орландо Сити» успешно начнет защиту титула

    «Шарлотт» — «Орландо Сити». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, Кубок США, 10 мая 2023 года

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    «Орландо Сити»
    В рамках 1/16 финала Кубка США по футболу «Шарлотт» на своем поле сыграет против «Орландо Сити». Встреча пройдет в ночь на 10 мая и начнется в 02:00 по мск. «Шарлотт» — «Орландо Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. Кубок 10 Мая 2023 года
    Шарлотт
  • США. Кубок
    •  Шарлотт 02:00 Орландо Сити Орландо Сити
  • Орландо
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    «Шарлотт»

    «Шарлотт», который в прошлом розыгрыше Кубка США был остановлен на стадии 1/8 финала, в этот сезоне уже успел пройти один раунд, одолев на предыдущем этапе 4:1 «Торменту».

    В регулярном чемпионате МЛС «корона» на текущий момент по итогам 11 проведенных встреч разместилась на 12 позиции в своей конференции, но отрыв от зоны плей-офф совсем незначительный.

    В отрезке последних пяти встреч с учетом всех турниров «черно-синие» по разу уступали и играли вничью, а также трижды победили, в том числе и в прошлом матче дома, одолев «Нью-Йорк Сити» 3:2.

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    На своей территории «Шарлотт» не знает горечи поражений на протяжении последних пяти поединков, сперва дважды расписав мировые в этом отрезке, а потом трижды кряду победив.

    «Орландо Сити»

    «Орландо Сити» — действующий победитель Кубка США. В финале прошлого сезона он одолел «Сакраменто Репаблик» со счетом 3:0. И поэтому в этот сезоне он только в данной стадии берет свой старт.

    В регулярном чемпионате МЛС «львы» находятся на девятой позиции в той же конференции, что и предстоящий противник, имея на своем счету на два очка больше.

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    • На протяжении минувших шести поединках коллектив неизменно чередует выигрыши с проигрышами. В своей последней проведенной встрече он уступил в гостях 0:2 «Монреалю».

    «Орландо Сити» потерпел фиаско в своем последнем выездном матче, а перед этим не проигрывал вне родных стен на протяжении четырех игр, дважды выиграв за это время.

    В истории противостоянии этих клубов насчитывается только три очных поединка, два из которых остались за «Орландо» и раз выиграл «Шарлотт». Причем во всех был одинаковый счет — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Шарлотт» — 2.40, победа «Орландо Сити» — 2.60, ничья — 3.00.

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    Проход: «Шарлотт» — 1.83; «Орландо Сити» — 1.91.

    Прогнозируем, что действующий обладатель Кубка США сможет преодолеть эту стадию, справившись с довольно-таки удобным для него соперником.

    Также ждем от этого поединка верхового исхода и голы в обе стороны, учитывая статистику их очных встреч.

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    «Шарлотт» — «Орландо Сити»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 10.05.2023. Прогнозы на футбол. «Орландо Сити» успешно начнет защиту титула
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