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    Поднимется ли «Монца» к зоне еврокубков?

    «Торино» — «Монца». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 7 мая 2023 года

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    «Монца» не знает поражений пять матчей кряду
    7 мая в Турине на стадионе «Олимпико» в рамках 34-го тура итальянской Серии А «Торино» сыграет против «Монцы». Начало поединка намечено на 16:00 по мск. «Торино» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Мая 2023 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 16:00 Монца Монца
  • Монца
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    «Торино»

    «Быки» на данный момент находятся на 11-м месте. Борьба за выход в еврокубки команде не светит, впрочем, как и за выживание в Серии А — тоже.

    Главной бедой команды является слабая реализация голевых моментов. В 33 матчах игроки «Торино» забили всего 35 мячей.

    Коэффициенты матча Торино — Монца

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  • 1.973.304.10Бонус$9500
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    В минувшем туре туринцы одержали победу. На выезде они предсказуемо обыграли главного аутсайдера «Сампдорию» (2:0).

    Все прогнозы на Серию А

    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при трех поражениях и двух ничьих, поэтому его форма далеко от хорошей.

    «Монца»

    Команда из одноименного города проводит отличный для себя сезон, являясь середняком чемпионата в первый год после повышения в классе. В настоящий момент «брианцоли» занимают 10-е место в турнирной таблице.

    В активе «бело-красных» 45 пунктов. Они уже намного опережают зону вылета, а что касается верхушки таблицы, то максимум, на что может рассчитывать «Монца» — это восьмое место.

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    • Подопечные Раффаэле Палладино в 33 матчах нынешнего сезона отправили 41 мяч в ворота соперников, а в свои пропустили 44. Из Кубка страны команда вылетела уже давно.

    В пяти последних поединках гости не проиграли при трех победах, поэтому они вполне способны увезти три очка из Турина.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Торино», коэффициент на победу которого равен 2,03. Успех «Монцы» оценивается в 3,94, ничья — в 3,40.

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    В трех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за за 2,03.

    Еще один вариант ставки — «Монца» не проиграет за 1,82, ведь хозяева не смогли выиграть в четырех последних матчах на своем поле, а гости не знают поражений пять последних поединков.

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    «Торино» — «Монца»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Монца» к зоне еврокубков?
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