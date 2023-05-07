«Торино»
«Быки» на данный момент находятся на 11-м месте. Борьба за выход в еврокубки команде не светит, впрочем, как и за выживание в Серии А — тоже.
Главной бедой команды является слабая реализация голевых моментов. В 33 матчах игроки «Торино» забили всего 35 мячей.
Коэффициенты матча Торино — Монца
В минувшем туре туринцы одержали победу. На выезде они предсказуемо обыграли главного аутсайдера «Сампдорию» (2:0).
В последних семи поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при трех поражениях и двух ничьих, поэтому его форма далеко от хорошей.
«Монца»
Команда из одноименного города проводит отличный для себя сезон, являясь середняком чемпионата в первый год после повышения в классе. В настоящий момент «брианцоли» занимают 10-е место в турнирной таблице.
В активе «бело-красных» 45 пунктов. Они уже намного опережают зону вылета, а что касается верхушки таблицы, то максимум, на что может рассчитывать «Монца» — это восьмое место.
Подопечные Раффаэле Палладино в 33 матчах нынешнего сезона отправили 41 мяч в ворота соперников, а в свои пропустили 44. Из Кубка страны команда вылетела уже давно.
В пяти последних поединках гости не проиграли при трех победах, поэтому они вполне способны увезти три очка из Турина.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Торино», коэффициент на победу которого равен 2,03. Успех «Монцы» оценивается в 3,94, ничья — в 3,40.
В трех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за за 2,03.
Еще один вариант ставки — «Монца» не проиграет за 1,82, ведь хозяева не смогли выиграть в четырех последних матчах на своем поле, а гости не знают поражений пять последних поединков.