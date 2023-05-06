«Фрайбург» сыграет на своем поле с «РБ Лейпциг» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 мая, начало — в 16:30 мск. «Фрайбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

Команда в нынешнем сезоне выступает вполне успешно. Сейчас «Фрайбург» занимает четвертое место в турнирной таблице.

Хозяева поля сражаются за попадание в Лигу чемпионов и пока что занимают заветное четвертое место. Отрыв от пятой позиции, которую как раз занимает грядущий соперник, составляет два очка.

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Примечательно, что буквально на этой неделе клуб уже сыграл с «РБ Лейпциг», но это случилось в полуфинале Кубка Германии, где он потерпел разгром со счетом 1:5.

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Это поражение прервало серию побед коллектива, которая составила три матча с общей разницей голов 7-2. Теперь трудно сказать, в каком психологическом состоянии он подходит к грядущей игре.

«РБ Лейпциг»

В чемпионате Германии «красно-белые» разместились вслед за своим предстоящим противником, отставая от него на два очка, а ближайшего преследователя опережают на шесть пунктов.

На прошлом туре «РБ Лейпциг» на своем поле минимально выиграл у «Хоффенхайма» 1:0 в чемпионате. В случае победы в грядущей игре он поднимется в зону Лиги чемпионов.

На этой неделе «Быки» разгромили нынешнего соперника со счетом 5:1 и вышли в финал Кубка Германии, где сыграют с «Айнтрахтом».

В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал пять побед при одном поражении, поэтому гости более чем способны вновь огорчить оппонентов.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лейпциг», коэффициент на победу которого равен 1,91. Успех «Фрайбурга» оценивается в 4,03, ничья — в 3,74.

Гости выиграли пять из шести последних матчей.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Лейпциг» выиграет за 1,91.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,89, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.