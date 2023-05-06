«Фрайбург»
Команда в нынешнем сезоне выступает вполне успешно. Сейчас «Фрайбург» занимает четвертое место в турнирной таблице.
Хозяева поля сражаются за попадание в Лигу чемпионов и пока что занимают заветное четвертое место. Отрыв от пятой позиции, которую как раз занимает грядущий соперник, составляет два очка.
Коэффициенты матча Фрайбург — РБ Лейпциг
Примечательно, что буквально на этой неделе клуб уже сыграл с «РБ Лейпциг», но это случилось в полуфинале Кубка Германии, где он потерпел разгром со счетом 1:5.
Это поражение прервало серию побед коллектива, которая составила три матча с общей разницей голов 7-2. Теперь трудно сказать, в каком психологическом состоянии он подходит к грядущей игре.
«РБ Лейпциг»
В чемпионате Германии «красно-белые» разместились вслед за своим предстоящим противником, отставая от него на два очка, а ближайшего преследователя опережают на шесть пунктов.
На прошлом туре «РБ Лейпциг» на своем поле минимально выиграл у «Хоффенхайма» 1:0 в чемпионате. В случае победы в грядущей игре он поднимется в зону Лиги чемпионов.
На этой неделе «Быки» разгромили нынешнего соперника со счетом 5:1 и вышли в финал Кубка Германии, где сыграют с «Айнтрахтом».
В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал пять побед при одном поражении, поэтому гости более чем способны вновь огорчить оппонентов.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Лейпциг», коэффициент на победу которого равен 1,91. Успех «Фрайбурга» оценивается в 4,03, ничья — в 3,74.
Гости выиграли пять из шести последних матчей.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Лейпциг» выиграет за 1,91.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,89, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.