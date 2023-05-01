«Арис» Лимассол сыграет на своем поле с «Пафосом» в рамках 32-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 1 мая, начало — в 19:00 мск. «Арис» Лимассол — «Пафос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арис» Лимассол

Эта команда проводит просто великолепный сезон. Сейчас «Арис» Лимассол занимает 1 место в турнирной таблице.

Команде Александра Кокорина осталось провести 2 матча, в которых необходимо брать максимум. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 1 балл.

В минувшем туре команда не смогла обыграть главного конкурента. Ничья с АПОЭЛом может сойти за положительный результат (0:0).

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Зато Кокорин настрелял в чемпионате уже 11 мячей. Да и вообще, россиянин на Кипре переживает настоящий карьерный ренессанс.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Арис» Лимассол твердо намерен сохранить лидерство в чемпионате.

«Пафос»

Эта команда выступает относительно неплохо. 4 место в турнирной таблице можно назвать вполне приличной диспозицией.

Зато с атакой у команды все в полном порядке. В 31 матче чемпионата Кипра «Пафос» забил уже 55 мячей в ворота соперников.

Минувший тур чемпионата принес команде три очка. На выезде «Пафос» с минимальным счетом переиграл «Аполлон».

После того команда вылетела из Кубка Кипра. В ответной встрече «Пафос» уступил «Омонии» (3:1). В первом же матче была зафиксирована ничья (1:1).

«Пафос» явно намеревается разжиться очками. Гостей вполне может устроить даже ничейный исход в этой встрече.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ариса» Лимассол предлагают — 2.17.

На викторию «Пафоса» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.42.

«Арис» сражается за чемпионский титул, и явно постарается как можно активнее сыграть в атаке .

Наш прогноз — Победа «Ариса» Лимассол. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.