«Арис» Лимассол
Эта команда проводит просто великолепный сезон. Сейчас «Арис» Лимассол занимает 1 место в турнирной таблице.
Команде Александра Кокорина осталось провести 2 матча, в которых необходимо брать максимум. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 1 балл.
В минувшем туре команда не смогла обыграть главного конкурента. Ничья с АПОЭЛом может сойти за положительный результат (0:0).
Зато Кокорин настрелял в чемпионате уже 11 мячей. Да и вообще, россиянин на Кипре переживает настоящий карьерный ренессанс.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Арис» Лимассол твердо намерен сохранить лидерство в чемпионате.
«Пафос»
Эта команда выступает относительно неплохо. 4 место в турнирной таблице можно назвать вполне приличной диспозицией.
Зато с атакой у команды все в полном порядке. В 31 матче чемпионата Кипра «Пафос» забил уже 55 мячей в ворота соперников.
Минувший тур чемпионата принес команде три очка. На выезде «Пафос» с минимальным счетом переиграл «Аполлон».
После того команда вылетела из Кубка Кипра. В ответной встрече «Пафос» уступил «Омонии» (3:1). В первом же матче была зафиксирована ничья (1:1).
«Пафос» явно намеревается разжиться очками. Гостей вполне может устроить даже ничейный исход в этой встрече.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ариса» Лимассол предлагают — 2.17.
На викторию «Пафоса» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.42.
«Арис» сражается за чемпионский титул, и явно
Наш прогноз — Победа «Ариса» Лимассол. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.