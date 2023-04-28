В рамках 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Наср» на своем поле сыграет против «Аль-Раеда». Поединок пройдет 28 апреля, начало — в 21:30 по мск. «Аль-Наср» — «Аль-Раед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Наср»

С 53 набранными очками «Аль-Наср» расположился на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. От лидера он отстает на три очка и сыграл при этом на матч больше.

Команда Криштиану Роналду вот уже как три матча не может победить и забить. Сперва в этом периоде была ничья в чемпионате, а затем два фиаско подряд.

В рамках первенства коллектив из Эр-Рияд уступил 0:2 «Аль-Хилалу», а в Кубке был повержен 0:1 «Аль-Вехда». Напомним, что Криштиану за клуб забил 11 голов в 11 матчах. Последний раз он отличился 4 апреля.

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Отметим, что на своем поле «Аль-Наср» еще не знал горечи поражений в этом чемпионате. В 11 встречах в родных стенах коллектив выиграл девять из них при двух мировых исходах.

«Аль-Раед»

«Аль-Раед» с 26 зачетными пунктами расположился во второй половине турнирной таблицы аравийского первенства, оторвавшись от зоны вылета на восемь баллов.

За 23 проведенных поединка клуб из Бурайда смог отпраздновать семь викторий, пять раз он еще сыграл вничью и потерпел 11 поражений, забил 29 мячей, а пропустил на девять больше.

У команды всего лишь одна виктория за минувшие семь проведенных встреч чемпионата при четырех мировых результатах и двух фиаско, оба которые были домашними.

Вне родных стен «Аль-Раед» в текущем первенстве по четыре раза побеждал и уступал, а также три игры завершил ничейными исходами.

«Аль-Наср» на своем поле выиграл у «Аль-Раеда» шесть из восьми последних игр при одной мировой и одном поражении. В первом круге клуб из Эр-Рияда разгроми оппонента на его арене со счетом 4:1.

Прогноз и ставка

В этой паре «Аль-Наср» является безоговорочным фаворитом. На его победу дают коэффициент 1.23. Ничья оценивается в 6.23, а успех гостей — в 9.44.

«Аль-Наср», который особенно сильно играет дома, не должен испытать проблем с предстоящим противником и должен победить в результативном поединке.

Также прогнозируем, что Роналду прервет свою голевую засуху, и сможет забить более одного гола.