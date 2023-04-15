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    Прервет ли «Айнтрахт» беспроигрышную серию «Гладбаха»?

    «Айнтрахт» — «Боруссия» М. Ставка (к. 4.06) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 15 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Боруссия» М
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    «Айнтрахт» занимает 7-е место
    15 апреля в 28-м туре немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» на своем поле сыграет против «Боруссия» М. Встреча начнется в 19:30 по мск. «Айнтрахт» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Апреля 2023 года
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» находится на седьмой строчке, отставая от «Байера» на два очко.

    Команда Оливера Гласнера недавно выиграла на своем поле у берлинского «Униона» (2:0) и вышла в полуфинал Кубка Германии. Оба гола забил французский нападающий Рандаль Коло-Муани.

    В прошлом туре «Орлы» провалились, потерпев поражение в суперважном матче против конкурента «Байера» (1:3).

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    Коллектив одержал одну победу 10 последних поединках при пяти поражениях и четырех ничьих, поэтому вполне может опять остаться без выигрыша.

    «Боруссия» М

    Команда проводит крайне противоречивый сезон. Нынешнее 10-е место в турнирной таблице вряд ли можно аттестовать как успех.

    Главной ее проблемой является слабая атака. В 27 поединках игроки «Боруссии» М забили всего 42 гола.

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    • В минувшем туре чемпионата команда прервала пятиматчевую серию без побед. «Гладбах» на своем поле обыграл «Вольфсбург» (2:0).

    Тем не менее, в трех последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух ничьих, а значит способен увезти домой хотя бы ничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Айнтрахт», коэффициент на победу которого равен 1,77. Успех «Гладбаха» оценивается в 4,37, ничья — в 4,06.

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    В трех из пяти последних матчей гостей, а также в двух из четырех последних — хозяев были зафиксированы ничьи.

    Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 4,06.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,21, ведь в пяти из шести последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Айнтрахт» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (4.06), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Айнтрахт» беспроигрышную серию «Гладбаха»?
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