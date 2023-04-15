15 апреля в 28-м туре немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» на своем поле сыграет против «Боруссия» М. Встреча начнется в 19:30 по мск. «Айнтрахт» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» находится на седьмой строчке, отставая от «Байера» на два очко.

Команда Оливера Гласнера недавно выиграла на своем поле у берлинского «Униона» (2:0) и вышла в полуфинал Кубка Германии. Оба гола забил французский нападающий Рандаль Коло-Муани.

В прошлом туре «Орлы» провалились, потерпев поражение в суперважном матче против конкурента «Байера» (1:3).

Все прогнозы на Бундеслигу

Коллектив одержал одну победу 10 последних поединках при пяти поражениях и четырех ничьих, поэтому вполне может опять остаться без выигрыша.

«Боруссия» М

Команда проводит крайне противоречивый сезон. Нынешнее 10-е место в турнирной таблице вряд ли можно аттестовать как успех.

Главной ее проблемой является слабая атака. В 27 поединках игроки «Боруссии» М забили всего 42 гола.

В минувшем туре чемпионата команда прервала пятиматчевую серию без побед. «Гладбах» на своем поле обыграл «Вольфсбург» (2:0).

Тем не менее, в трех последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух ничьих, а значит способен увезти домой хотя бы ничью.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Айнтрахт», коэффициент на победу которого равен 1,77. Успех «Гладбаха» оценивается в 4,37, ничья — в 4,06.

В трех из пяти последних матчей гостей, а также в двух из четырех последних — хозяев были зафиксированы ничьи.

Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 4,06.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,21, ведь в пяти из шести последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.