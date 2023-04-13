В четверг, 13 апреля, в первом поединке 1/4 финала Лиги конференций «Гент» в родных стенах сыграет против лондонского «Вест Хэма». Место «Гент Стэдиум» в Бельгии. Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени. «Гент» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гент»

«Гент» в бельгийском чемпионате идёт на четвёртом месте. После 32 туров коллектив одержал 16 побед, 7 матчей сыграл вничью и 9 поединков проиграл. В последнем туре «Гент» обменялся голами с командой «Юнион» (1:1).

В этом сезоне «Гент» играл в основной сетке Лиги конференций. В одной компании с «Юргорденом», «Мольде» и «Шэмрок Роверсом», бельгийцы набрали 10 очков и вышли в плей-офф со второго места.

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Все прогнозы на Лигу конференций

«Гент» уже преодолел две стадии плей-офф, в стыковом раунде команда нанесла поражение чемпиону Азербайджана — «Карабаху» (0:1 — домашнее поражение и 2:0 — гостевая победа) Потом игроки «Гента» по сумме двух матчей преодолели барьер в лице турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» (1:1 и 4:1).

Из-за травм «Генту» в предстоящей игре против «Вест Хэма» не смогут помочь Дарко Лемаич и Эндрю Хюльсагер.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в групповом этапе Лиги конференций сыграл мощно, одержав шесть побед в шести матчах. «Молотобойцами» дважды были обыграны «Андерлехт» «Силькеборг» и «Стяуа». В ворота оппонентов за шесть встреч игроки «Вест Хэма» забили 13, при этом против лишь четыре раза.

Успех в основной сетке еврокубка, позволил «Вест Хэму » выиграть свою группу. Таким образом лондонский клуб избежал игр в стыковом раунде и получил путёвку в 1/8 финала.

В плей-офф «Вест Хэм» сыграл лишь против кипрского АИКа из Ларнаки и одержал победу над соперником (6:0 — счёт двухматчевой дуэли). Джанлука Скамакка лежит в лазарете из-за травмы колена.

В английской Премьер-Лиге «Вест Хэм» занимает 14 место, прив активе команды — 30 побед. «Молотобойцы» сейчас на ходу, только в последнем поединке АПЛ «Вест Хэм» переиграл «Фулхэм» (1:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Гента» можно поставить за 3.44, ничью оценивают в 3.44. А на победу «Вест Хэма» — в 2.11.

Прогноз: «Вест Хэм» и «Гент» демонстрирует яркий баскетбол. Обе команды давно не ироигрывал. Есть вероятность, что «Вест Хэм» добьется победы в противостоянии.

Ставка: Победа «Вест Хэма» с коэффициентом 2.11.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант развития событий — результативность матча. Наверняка, «Гент» и «Вест Хэм» сыграют в открытый футбол.

Альтернативная ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.09.