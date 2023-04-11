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    «Урарту» разберется с «Пюником»

    «Урарту» — «Пюник». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, чемпионат Армении, 11 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Урарту» — «Пюник»
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    «Пюник»
    «Урарту» сыграет на своем поле с «Пюником» в рамках 26-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 18:00 мск. «Урарту» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 11 Апреля 2023 года
    Урарту
  • Ереван
    •  Урарту 18:00 Пюник Пюник
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    «Урарту»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит блестяще. «Урарту» уверенно лидирует, опережая «Арарат-Армению» на 6 очков.

    Более того, команда в 25 матчах выиграла 20 раз. Да и оборона выглядит весьма монолитно: всего 15 пропущенных мячей.

    В своем предыдущем поединке «Урарту» добыл победу. В полуфинале Кубка Армении был разгромлен «Гандзасар» (4:0).

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    Причем «Урарту» уже успел уложить на лопатки крепкий «Алашкерт» (1:0). Да и вообще, весенний цикл команда проводит на одном дыхании.

    В этом поединке хозяева постараются продолжить в том же духе. Важно оторваться от конкурентов, среди которых, к слову, и «Пюник».

    «Пюник»

    Эта команда нынешний сезон проводит не столь успешно. Сейчас «Пюник» находится на 3 месте в турнирной таблице.

    Главной проблемой команды является нестабильность результатов. 5 поражений — явно многовато, как для претендента на самые высокие места.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Пюник» в полуфинале Кубка Армении уступил в серии пенальти «Шираку».

    Матчи с «Урарту» для команды традиционно складываются неудачно. «Пюник» проиграл в двух последних очных поединках.

    Гости явно будут действовать вторым номером. «Пюник» рассчитывает на контратаки, да и мотивация дать бой лидеру огромная.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Урарту» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Пюника» дают — 2.70, ничья оценена — в 2.90.

    Хозяева борются за чемпионский титул, и явно не собираются терять очки в родных стенах.

    Наш прогноз — Победа «Урарту». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.40.

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    «Урарту» — «Пюник»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 11.04.2023. Прогнозы на футбол. «Урарту» разберется с «Пюником»
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